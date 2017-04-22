Калиниченко: «„Зениту“ уже ни за что не стыдно на этом стадионе»
Сегодня, 16:49 | Источник: Твиттер Максима Калиниченко | Редакция: Антон Белюсь
Экс-хавбек «Спартака» Максим Калиниченко не остался в стороне от резонансного поединка 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Урал» в матче-открытии стадиона «Крестовский». Гости заканчивали игру ввосьмером.
«„Урал“, снимаю кепи!!! „Зениту“ уже ни за что не стыдно на этом стадионе».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
А стадион на Крестовском, теперь проклятое место, его надо обходить стороной.
Я думаю, что среди якутских и бурятских шаманов есть болельщики "Урала".
А стадион на Крестовском, теперь проклятое место, его надо обходить стороной.
Я думаю, что среди якутских и бурятских шаманов есть болельщики "Урала".
Чемпион России (2000, 2001)
Обладатель Кубка России (2003).
А стадион на Крестовском, теперь проклятое место, его надо обходить стороной.
Я думаю, что среди якутских и бурятских шаманов есть болельщики "Урала".