Калиниченко: «„Зениту“ уже ни за что не стыдно на этом стадионе»

Экс-хавбек «Спартака» Максим Калиниченко не остался в стороне от резонансного поединка 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Урал» в матче-открытии стадиона «Крестовский». Гости заканчивали игру ввосьмером.

«„Урал“, снимаю кепи!!! „Зениту“ уже ни за что не стыдно на этом стадионе».