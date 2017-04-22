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Калиниченко: «„Зениту“ уже ни за что не стыдно на этом стадионе»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Калиниченко Максим
Сегодня, 16:49 | Источник: Твиттер Максима Калиниченко | Редакция: Антон Белюсь

Экс-хавбек «Спартака» Максим Калиниченко не остался в стороне от резонансного поединка 24-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Урал» в матче-открытии стадиона «Крестовский». Гости заканчивали игру ввосьмером.

«„Урал“, снимаю кепи!!! „Зениту“ уже ни за что не стыдно на этом стадионе».

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