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Тарханов: «Понимаю, что праздник, но так судить нельзя»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Тарханов Александр
Сегодня, 16:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал исход поединка 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные, заканчивая матч ввосьмером, уступили «Зениту»:

«В первом тайме было много проходов, при игре в равных составах мы не уступали. Состава на следующую игру со „Спартаком“ у нас нет. Понимаю, что праздник, но так судить нельзя».

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