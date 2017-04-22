Тарханов: «Понимаю, что праздник, но так судить нельзя»
Сегодня, 16:53 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал исход поединка 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные, заканчивая матч ввосьмером, уступили «Зениту»:
«В первом тайме было много проходов, при игре в равных составах мы не уступали. Состава на следующую игру со „Спартаком“ у нас нет. Понимаю, что праздник, но так судить нельзя».
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При честном судействе Зенит бы точно не выиграл сегодня!
При честном судействе Зенит бы точно не выиграл сегодня!
Но ничего не могут с собой поделать - воля слабая.
Интересно. а что, по этому поводу, думает Мутко?
У этого события всего одно название - пир во время чумы.
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Вот таким образом бомжи, пытаясь сделать хуже Уралу, сделали заодно лучше своим конкурентам из Спартака.
При честном судействе Зенит бы точно не выиграл сегодня!