Тарханов: «Понимаю, что праздник, но так судить нельзя»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал исход поединка 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные, заканчивая матч ввосьмером, уступили «Зениту»:

«В первом тайме было много проходов, при игре в равных составах мы не уступали. Состава на следующую игру со „Спартаком“ у нас нет. Понимаю, что праздник, но так судить нельзя».