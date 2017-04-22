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Луческу: «Говорите, судья опять был из Москвы? Я даже не знал, откуда он»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 16:58 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги поединка 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0). Соперник клуба из Санкт-Петербурга по ходу матча потерял из-за удалений трех футболистов.

«Много ошибок, которые мы допускали, связываю не только с не очень хорошим качеством поля, но и с нервозностью, которая была после игры со „Спартаком“.

Я не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня. Я доволен тремя очками, но недоволен манерой, в которой мы их завоевали. Мне даже сложно объяснить, как мы могли прощать соперника, не забивая ударами с двух-пяти метров. Мы хорошо начали игру, создали несколько хороших моментов. Потом шансы уравнялись. У „Урала“ очень хорошая и организованная команда, которая знает, что делать на поле. Второй тайм мы опять начали с преимуществом, но из-за двух ошибок Юсупова соперник чуть не реализовал выходы один на один, чем поставил бы нас в тяжелое положение. Время шло, мы начинали нервничать, а „Урал“, наоборот, почувствовал, что может увезти очки. Создалась нервозность, которая вылилась в те карточки, которые сегодня были.

Что касается первого удаления, то там был фол, который наказывается второй желтой карточкой. Что потом произошло, какие были жесты и слова со стороны игроков „Урала“, мне сложно комментировать, я не видел, есть судья, ему принимать решения. Я уверен, что у Бикфалви была вторая желтая карточка. А о двух других удалениях сказать не могу, у меня даже не было времени обсудить это со своими игроками. Мне жаль, что желтые карточки получили Дзюба и Кришито, которые из-за этого пропустят следующую игру. Непонятно, как дошло до этого, учитывая наше численное большинство.

Говорите, судья опять был из Москвы? После игры со „Спартаком“ я уже не думаю, откуда судьи. Даже не знал, откуда они».

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