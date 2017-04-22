Будогосский: «Да, три красных карточки. Ну и что?»
Сегодня, 17:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
В матче «Зенит» - «Урал», состоявшемся в рамках 24-го тура РФПЛ, арбитр Алексей Еськов показал футболистам гостей три красных карточки. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что не стоит раньше времени винить судейскую бригаду в предвзятости:
«Ну и что, что три красные? Да, это бывает нечасто, это факт. Комиссия посмотрит и вынесет вердикт, а пока не будем давать комментарии».
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Каждый знает, что надо делать - и Еськов, и Григорьянц, и Будогосский.
Левое удаление - ну бывает.
Занесли Заболотного в ворота с мячом - ерунда.
Мечты сбываются )