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Будогосский: «Да, три красных карточки. Ну и что?»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Будогосский Андрей
Сегодня, 17:14 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

В матче «Зенит» - «Урал», состоявшемся в рамках 24-го тура РФПЛ, арбитр Алексей Еськов показал футболистам гостей три красных карточки. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что не стоит раньше времени винить судейскую бригаду в предвзятости:

«Ну и что, что три красные? Да, это бывает нечасто, это факт. Комиссия посмотрит и вынесет вердикт, а пока не будем давать комментарии».

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