Жирков: «В первом тайме мне не хватало воздуха. Чуть не вырвало»

После первого матча на «Крестовском» полузащитник «Зенита» Юрий Жирков пожаловался на недостаток кислорода:

«Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле выезжает, то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю в общем.

„Урал“ очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить».