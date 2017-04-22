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Жирков: «В первом тайме мне не хватало воздуха. Чуть не вырвало»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Жирков Юрий
Сегодня, 17:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

После первого матча на «Крестовском» полузащитник «Зенита» Юрий Жирков пожаловался на недостаток кислорода:

«Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле выезжает, то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю в общем.

„Урал“ очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить».

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