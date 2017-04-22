Жирков: «В первом тайме мне не хватало воздуха. Чуть не вырвало»
Сегодня, 17:06 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
После первого матча на «Крестовском» полузащитник «Зенита» Юрий Жирков пожаловался на недостаток кислорода:
«Мне немножко не хватало воздуха в первом тайме, чуть не вырвало. Чувствовал ли вибрацию поля? Немного да. Если поле выезжает, то всё равно что-то мешает, дренаж, не знаю в общем.
„Урал“ очень хорош был в обороне. Мы пропустили несколько контратак, но после удалений нам стало легче играть. Удаления не обсуждали в раздевалке, я не успел ничего заметить».
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Его и в сборную России не надо приглашать.
Питер против уральских - это просто песТня.
на этом КОШМАРНОдорогом стаионе, куча недоработок, проблем и ошибок (ибо стадион строился для распила), а так же на этом стадионе не хватает воздуха футболистам.
Пока кто-то не сдохнет на этом позорнике, видимо внимания никто обращать не убдет.
Единственный в своем роде стадион.
Проклятье еще наложит на него свою печать.
Заранее, скорее всего, знали.
В то, что осталась совесть, не верю.