Классон: «Лига Европы - наиболее вероятный результат для „Краснодара“»
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом»:
«Не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам.
Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат.
Возможно, Лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от „Зенита“ нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча „Зенит“ - „Урал“ были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения».
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Складывается впечатление, что Классон не интересуется игрой своих соперников.
Он и не догадывается, что можно побороться не только с "Зенитом", но и с ЦСКА.
Могу сказать одно - какой наставник, такие игроки, других мыслей и не появляется.
Желаю "Краснодару" удачно закончить сезон, но нового тренера им искать нужно.