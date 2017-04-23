Классон: «Лига Европы - наиболее вероятный результат для „Краснодара“»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом»:

«Не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам.

Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат.

Возможно, Лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от „Зенита“ нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча „Зенит“ - „Урал“ были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения».