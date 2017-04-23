Рейтинг@Mail.ru

Классон: «Лига Европы - наиболее вероятный результат для „Краснодара“»

Матч: КраснодарКраснодар2 : 0АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Классон Виктор
Сегодня, 21:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом»:

«Не считаю, что это была лучшая игра: в первом тайме сыграли не очень хорошо, а во втором - улучшили качество игры и забили два мяча. Возможно, мы должны были сыграть быстрее, лучше настраиваться и готовиться. Надо отдать должное сопернику - они хорошо играли, близко прижимались к воротам.

Мы должны были знать, что они будут играть от обороны. У нас было семь дней на подготовку. Мы просто играли в нашу игру и старались набрать как можно больше очков. Потом посмотрим, на каком месте удастся закончить чемпионат.

Возможно, Лига Европы - это наиболее вероятный результат, который мы можем достичь, от „Зенита“ нас разделяют пять очков. Если будем показывать хороший результат в следующих играх, всех выигрывать, то можно с ними побороться. Я слышал, что после матча „Зенит“ - „Урал“ были какие-то споры, люди были недовольны, но у меня нет какого-то мнения».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:47
ответ пользователю 10 seconds to stars (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:46
ответ пользователю 10 seconds to stars (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:33
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:08, редактировал Сегодня 22:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  1
D.vil [2018]
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:39 Шалимов: «„Краснодар“ никогда не будет возмущаться работой арбитров» 21
20:34 Каборе: «Не симпатизирую „Спартаку“, но он достоин стать чемпионом» 16
19:50 Шалимов: «Этот тур показал, что проблемы с созиданием есть у всех команд РФПЛ» 6
19:07 Калитвинцев: «Никто в „Динамо“ еще не праздновал выход в Премьер-Лигу» 11
18:17 Иванов: «„Урал“ будет добиваться пожизненного отстранения Еськова» 129
17:28 Скрипченко: «Матч с „Рубином“ - это игра неиспользованных возможностей» 1
17:23 Грасия: «Команда, не реализующая моменты, победить не может» 16
15:58 Албин: «Рок на матчах „Зенита“ я бы заменил на музыку Чайковского, Штрауса, Шуберта» 61
14:42 Петраков: «Во втором тайме чувствовалось, что „Томи“ уже не хватает силёнок» 7
12:24 Орлов: «Я не раз говорил, что чемпионской игры на дистанции у „Спартака“ нет» 303
все материалы по этой теме
Турниры