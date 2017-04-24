Лебедев: «Позор, что ни один канал в России не показал Эль Класико»
Сегодня, 09:04 | Источник: Твиттер Игоря Лебедева | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что российское телевидение не транслировало вчерашний матч между «Реалом» и «Барселоной» (2:3).
«Такие матчи нужно использовать как учебное пособие для детей. И ни один спортивный канал России не показывает. Позор», — пишет Лебедев в своем «твиттере».
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Уточню сам - позор РФС и члену его исполнительного комитета.
А ты, Лебедев, в этих структурах даже не свадебный генерал.
На дорогущую АПЛ деньги же нашлись. Да и грех жаловаться на завышенные цены, сидя под крылом у Газпрома.
Гладь старинного пруда..."(с)
«Мы строим детские школы» - по факту даже площади на пустырях, где дети играли в футбол, теперь застроены гаражами и коттеджами.
«Мы повышаем квалификацию судей» - ну,тут вообще без комментариев.
«Мы...мы...мы быстрее, выше, сильнее» - а по факту разваливать уже и нечего, всё развалили.