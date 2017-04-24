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Лебедев: «Позор, что ни один канал в России не показал Эль Класико»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 09:04 | Источник: Твиттер Игоря Лебедева | Редакция: Дмитрий Кристя

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал тот факт, что российское телевидение не транслировало вчерашний матч между «Реалом» и «Барселоной» (2:3).

«Такие матчи нужно использовать как учебное пособие для детей. И ни один спортивный канал России не показывает. Позор», — пишет Лебедев в своем «твиттере».

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