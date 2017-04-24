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Широков: «Луческу должно было хватить и одного сезона»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Широков Роман
Сегодня, 00:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков cчитает, что «Зенит» обладает достаточно большими ресурсами, чтобы Мирча Луческу мог создать боеспособный коллектив за один сезон:

«Луческу пришёл не в какую-то команду новичков, а в „Зенит“. Сезона румынскому специалисту должно было хватить, чтобы создать боеспособный коллектив, имея такие ресурсы. Время у Луческу было, трансферы совершались, но игра едва ли устраивает самого тренера. Но вопрос по будущему Луческу – это к руководству. Мы не можем знать, как они смотрят на ситуацию. Игра „Зенита“ в большинстве матчей вызывает недовольство болельщиков. Но руководство клуба будет принимать решение, основываясь не только на этом – возможно, в каких-то ежедневных рабочих моментах решения тренера устраивают руководителей, и они подумают над тем, чтобы его оставить».

Напомним, «сине-бело-голубые» проиграли важнейший матч со «Спартаком» в 23-м туре РФПЛ и практически лишились шансов на чемпионство.

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