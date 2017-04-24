Широков: «Луческу должно было хватить и одного сезона»
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков cчитает, что «Зенит» обладает достаточно большими ресурсами, чтобы Мирча Луческу мог создать боеспособный коллектив за один сезон:
«Луческу пришёл не в какую-то команду новичков, а в „Зенит“. Сезона румынскому специалисту должно было хватить, чтобы создать боеспособный коллектив, имея такие ресурсы. Время у Луческу было, трансферы совершались, но игра едва ли устраивает самого тренера. Но вопрос по будущему Луческу – это к руководству. Мы не можем знать, как они смотрят на ситуацию. Игра „Зенита“ в большинстве матчей вызывает недовольство болельщиков. Но руководство клуба будет принимать решение, основываясь не только на этом – возможно, в каких-то ежедневных рабочих моментах решения тренера устраивают руководителей, и они подумают над тем, чтобы его оставить».
Напомним, «сине-бело-голубые» проиграли важнейший матч со «Спартаком» в 23-м туре РФПЛ и практически лишились шансов на чемпионство.
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А что так скромно?! Почему никто не вспоминает о том, что Спартаку откровенно помог судья, не поставив пенальти за фол против Ивановича и за игру рукой Комбарова?! Бог с ним, пусть он не видел, как держали руками Ивановича, но руку Комбарова он видел прекрасно. И это даже официально признали, эту ошибку судьи. Но вот что интересно, фол Кришито на Промесе, на 83 минуте в середине поля, при счете 3-2 в пользу Зенита, когда Доминико не удалили - это убийство Спартака, после которого даже Иванов вынужден был подать в отставку, а когда судья сплавляет Зенит в Москве, не ставя стопудовый пеналь - это идеальное судейство по оценке москвичей и никаких поводов для возмущения быть не может. Двойные московские стандарты это называется.
или признать правду --это для коней смерти подобно?
Достаточно посмотреть вчерашнее шапито, да и Хаген про вас рассказал, он о вашем клубишке не понаслышке знает, сам участвовал!
что насчет матча цска--зенит когда усатый газзай у вас был а судья петтай??
ни че не хочешь сказать??? когда 2 чистых гола зенита отменили и придумали левый пенальти?? то ваше чемпионство как и все решались в кабинетах. не зря же вас называют кабинетными чемпионами.
а вот теперь у вас лавочка прикрылась и поглядим где вы будете .
а газпром молодец что поддерживает зенит. большой клуб большой спонсор--большие задачи.
а вы теперь как на ипподроме или на карусели по кругу-- по кругу
Смотри за позорниками из Газпрома лучше, Дзюба бревно только падать и пенальти выпрашивать может, ну и провоцировать игроков соперника, бить локтями!
Можешь последние 2 чемпионата посмотреть после 30 тура!
ваш воротник позорник что в сборной накосячил до невозможности что в лч уже 10 лет рекорды обнавляет.
только вся пальма первенства ему одному. а там еще трио знаменитое 2 березы и игнаш которые рождены для того чтоб эту быль (конифеевскую) сделать сказкой
а вот поговорка старый конь борозды не портит не актуальна. еще как портят.
один ** рекордсмен** сидит на другом рекордсмене и погоняет третьим рекордсменом!!!