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Бывший игрок сборной Чехии Райторал покончил с собой

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Газиантепспор, Райторал Франтишек
Сегодня, 10:37 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал был найден повешенным в своем доме. Футболисту был 31 год. Информацию о самоубийстве подтвердил президент турецкого клуба Ибрагим Кизил.

«К сожалению, я могу подтвердить информацию о самоубийстве. Одноклубники Райторала были обеспокоены, когда он не появился на последней тренировке.

В последнее время у Франтишека было хорошее настроение. Казалось, что у него нет никаких проблем. Я действительно не знаю, почему он это сделал».

Райторал стал игроком «Газиантепспора» летом 2016 года и провел в этом сезоне 19 матчей. На его счету также 14 поединков за сборную Чехии.

В прошлом году экс-защитник ПСЖ и сборной Кот-д`Ивуара Стив Гохури был найден мертвым в реке Рейн.

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