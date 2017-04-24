Бывший игрок сборной Чехии Райторал покончил с собой

Защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал был найден повешенным в своем доме. Футболисту был 31 год. Информацию о самоубийстве подтвердил президент турецкого клуба Ибрагим Кизил.

«К сожалению, я могу подтвердить информацию о самоубийстве. Одноклубники Райторала были обеспокоены, когда он не появился на последней тренировке.

В последнее время у Франтишека было хорошее настроение. Казалось, что у него нет никаких проблем. Я действительно не знаю, почему он это сделал».

Райторал стал игроком «Газиантепспора» летом 2016 года и провел в этом сезоне 19 матчей. На его счету также 14 поединков за сборную Чехии.

В прошлом году экс-защитник ПСЖ и сборной Кот-д`Ивуара Стив Гохури был найден мертвым в реке Рейн.