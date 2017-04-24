Клопп считает, что «Ливерпуль» не потерял шансы на Лигу чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Кристал Пэлас» (1:2) в рамках 34-го тура АПЛ.

«Я знаю, многие люди думают, что Лига чемпионов снова ускользает от „Ливерпуля“. Но так может произойти, если мы сами позволим этому случиться. Мы должны попытаться и мы будем пытаться. Задача „Ливерпуля“ - выжать максимум из тех матчей, что у нас остались. Конечно, это будет нелегко. Это не новость.

Бентеке - превосходный нападающий, в этом нет никаких сомнений. Но если оставить его одного, как это было в моменте с первым пропущенным голом, то ему даже не нужно использовать все свои навыки форварда. Во время второго гола на подачу с углового среагировал только один наш игрок, это ошибка „Ливерпуля“».

«Ливерпуль» занимает третье место в таблице АПЛ, однако у преследующих его «Манчестер Сити» и МЮ на 2 и 3 очка меньше соответственно, но еще по 2 матча в запасе.