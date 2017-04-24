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Пике: «Рамос заслужил удаление, хотя в „Реале“ привыкли к другому судейству»

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Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Пике Жерар, Рамос Серхио
Сегодня, 09:35 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал эпизод с удалением игрока «Реала» Серхио Рамоса за прыжок двумя ногами в Лионеля Месси. Напомним, что вчерашнее Эль Класико завершилось победой каталонцев (3:2).

«Когда Рамос придет домой, он будет сожалеть о своем поступке. Это чистая красная карточка - он прыгнул двумя ногами в Месси.

„Реал“ привык к очень снисходительному судейству. А когда арбитр действительно делает хорошую работу, он становится для них плохим парнем».

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Александр Чистяков
Мадридцы о «Барсе», каталонцы – о «Реале»
Коротая время перед Эль Класико, «Соккер.ру» собрал цитаты известных людей о «Барселоне» и «Реале». Благородные, справедливые и перченые мнения – к вашему вниманию!
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