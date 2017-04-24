Пике: «Рамос заслужил удаление, хотя в „Реале“ привыкли к другому судейству»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал эпизод с удалением игрока «Реала» Серхио Рамоса за прыжок двумя ногами в Лионеля Месси. Напомним, что вчерашнее Эль Класико завершилось победой каталонцев (3:2).

«Когда Рамос придет домой, он будет сожалеть о своем поступке. Это чистая красная карточка - он прыгнул двумя ногами в Месси.

„Реал“ привык к очень снисходительному судейству. А когда арбитр действительно делает хорошую работу, он становится для них плохим парнем».