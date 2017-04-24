Пике: «Рамос заслужил удаление, хотя в „Реале“ привыкли к другому судейству»
Сегодня, 09:35 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал эпизод с удалением игрока «Реала» Серхио Рамоса за прыжок двумя ногами в Лионеля Месси. Напомним, что вчерашнее Эль Класико завершилось победой каталонцев (3:2).
«Когда Рамос придет домой, он будет сожалеть о своем поступке. Это чистая красная карточка - он прыгнул двумя ногами в Месси.
„Реал“ привык к очень снисходительному судейству. А когда арбитр действительно делает хорошую работу, он становится для них плохим парнем».
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Коротая время перед Эль Класико, «Соккер.ру» собрал цитаты известных людей о «Барселоне» и «Реале». Благородные, справедливые и перченые мнения – к вашему вниманию!
Или войдите через
Удалять еще должны были и Каземиро в конце первого тайма. Где вторая желтая за фол на Месси?
Опять Реалу засчитали гол из вне игры.
Опять Роналду симулировал и выпрашивал пенальти.
Удалять еще должны были и Каземиро в конце первого тайма. Где вторая желтая за фол на Месси?
Опять Реалу засчитали гол из вне игры.
Опять Роналду симулировал и выпрашивал пенальти.
В начале матче Умтити ударил по ноге Роналду - арбитр не показал пенальти и правильно сделал. Но во втором матче против ПСЖ за такой же небольшой удар на Суаресе дали пеналь))
Смешно! Обоим грандам испанским помогают судьи, а они нет бы молчать еще и обвиняют друг-друга. Совести ноль.
2015: Бабселона-Реал 2:1 - победный гол Суареза с метрового офсайда
2016: Бабселона-Реал 1:2 - удаление игрока Реала и незасчитанный чистый гол Бэйла
2017: Реал-Бабселона 2:3 - удаление игрока Реала
В каждом из этих сезонов Реалу как раз не хватало этих 1-2 очков для чемпионства... Почему бы арбитрам сразу не выходить на поле в майке Бабселоны? 103 пенальти и 76 удалений за 9 лет - абсолютный рекорд европейских топовых лиг... Как можно глорить за Судьялону, зная что все трофеи они «выигрывают» в кабинетах?
эта Шакира.
5 раз.
Рамос карточку заслужил за опасное намеренье.
Но и Меська симулировал. Он ведь перепрыгнул ноги Рамоса, а потом вдруг решил упасть.
Вот повод еськовым задуматься. Нормальный рефери наказал бы обоих.
как будто рамосу впервой охотиться на месси...
А если по сути. Удаление конечно было, четкий контакт в ноги, да еще и двумя ногами вперед. О чем Серхио думал представить сложно, но спорил уходя с поля зря, начудил капитан.