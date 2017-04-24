Карвахаль: «Все говорят, что „Реал“ облажался. Нам пора сплотиться»
Сегодня, 10:10 | Источник: Твиттер Дани Карвахаля | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура Примеры.
«Сейчас все говорят, что „Реал“ облажался. Но я скажу вам одну вещь: нам пора сплотиться так, как никогда ранее! Hala Madrid» — пишет Карвахаль в своем «твиттере».
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