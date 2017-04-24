Карвахаль: «Все говорят, что „Реал“ облажался. Нам пора сплотиться»

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура Примеры.

«Сейчас все говорят, что „Реал“ облажался. Но я скажу вам одну вещь: нам пора сплотиться так, как никогда ранее! Hala Madrid» — пишет Карвахаль в своем «твиттере».