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Карвахаль: «Все говорят, что „Реал“ облажался. Нам пора сплотиться»

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Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Карвахаль Даниэль
Сегодня, 10:10 | Источник: Твиттер Дани Карвахаля | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Реала» Дани Карвахаль прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (2:3) в матче 33-го тура Примеры.

«Сейчас все говорят, что „Реал“ облажался. Но я скажу вам одну вещь: нам пора сплотиться так, как никогда ранее! Hala Madrid» — пишет Карвахаль в своем «твиттере».

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