Кейн: «„Тоттенхэму“ нужно научиться побеждать в больших играх»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после поражения в полуфинале Кубка Англии от «Челси» заявил, что его команда так и не научилась побеждать в больших играх:

«Челси» побеждал нас дважды, а мы его - только один раз. Разочаровывающий результат. Нам нужно найти способ побеждать в подобных матчах. Мы доминировали в игре, но победить удалось именно «Челси».

То же самое было и в Кубке 2015-го года. Тогда мы тоже контролировали игру и проиграли. Тяжело смириться с поражением. Даже не могу сказать конкретно, почему так получается. Наверное, иногда не хватает удачи.

У «Челси» отличный состав. Кто бы к ним ни присоединился, он будет отличным игроком".