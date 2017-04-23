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Кейн: «„Тоттенхэму“ нужно научиться побеждать в больших играх»

Матч: ЧелсиЧелси4 : 2ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Кейн Харри
Сегодня, 22:18 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после поражения в полуфинале Кубка Англии от «Челси» заявил, что его команда так и не научилась побеждать в больших играх:

«Челси» побеждал нас дважды, а мы его - только один раз. Разочаровывающий результат. Нам нужно найти способ побеждать в подобных матчах. Мы доминировали в игре, но победить удалось именно «Челси». 

То же самое было и в Кубке 2015-го года. Тогда мы тоже контролировали игру и проиграли. Тяжело смириться с поражением. Даже не могу сказать конкретно, почему так получается. Наверное, иногда не хватает удачи. 

У «Челси» отличный состав. Кто бы к ним ни присоединился, он будет отличным игроком".

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