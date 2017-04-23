Анелька: «Мбаппе может стать Роналдо, либо стать Анелька»
Сегодня, 22:47 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший нападающий «Челси» Николя Анелька считает, что форвард «Монако» Килиан Мбаппе способен стать звездой мирового футбола:
«У Килиана Мбаппе есть все, чтобы стать игроком мирового уровня. Ему просто нужно внимательно распоряжаться своей карьерой.
Он должен выбрать: быть Анелька или быть Роналдо.
Если он выберет мой путь, то закалит характер и станет одним из лучших форвардов планеты. Если последует дорогой Роналдо, то станет футбольной легендой и оставит свое имя в анналах истории футбола».
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