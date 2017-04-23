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Анелька: «Мбаппе может стать Роналдо, либо стать Анелька»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Мбаппе Килиан, Анелька Николя
Сегодня, 22:47 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший нападающий «Челси» Николя Анелька считает, что форвард «Монако» Килиан Мбаппе способен стать звездой мирового футбола:

«У Килиана Мбаппе есть все, чтобы стать игроком мирового уровня. Ему просто нужно внимательно распоряжаться своей карьерой.

Он должен выбрать: быть Анелька или быть Роналдо. 

Если он выберет мой путь, то закалит характер и станет одним из лучших форвардов планеты. Если последует дорогой Роналдо, то станет футбольной легендой и оставит свое имя в анналах истории футбола».

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