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Луис Энрике: «Победу над „Реалом“ посвящаем болельщикам»

Матч: РеалРеал2 : 3БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 00:49 | Источник: As.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от важной победы над «Реалом»:

«Это была интенсивная игра со множеством моментов от обеих команд. Думаю, мы находимся в хорошей форме. Важно было отдать сегодня все силы ради победы. „Реал“ - одна из лучших команд в мире и никто не сомневается в его возможностях. Эта победа посвящена болельщикам, которые были с нами после вылета „Барселоны“ в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Лионель Месси - лучший игрок за всю историю футбола. А я повидал многое, поверьте. 500 голов были для него своего рода препятствием, и он его преодолел. „Барселона“ долгие годы является великим клубом, но важная часть ее истории неразрывно связана с Месси».

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