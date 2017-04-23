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Рауль: «Все в „Реале“ рады работать с Зиданом»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Рауль, Зидан Зинедин
Сегодня, 22:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Легендарный нападающий «Реала» Рауль поднял тему важности матча «Реал» - «Барселона» и похвалил наставника мадридского клуба Зинедина Зидана:

«Эль Класико - важнейший матч для обеих команд. Если „Реал“ победит, впереди останется много матчей, но победа придаст им уверенности, и, конечно, значительно приблизит к титулу.

Но для „Барселоны“ победа еще более важна, им жизненно необходимы три очка. Поражение или ничья их не устроит.

Зидан счастлив в „Реале“ и отлично справляется. Все в клубе рады с ним работать, особенно игроки, что очень важно. Он продолжает вести команду к успеху, и надеюсь, останется здесь надолго».

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