Рауль: «Все в „Реале“ рады работать с Зиданом»

Легендарный нападающий «Реала» Рауль поднял тему важности матча «Реал» - «Барселона» и похвалил наставника мадридского клуба Зинедина Зидана:

«Эль Класико - важнейший матч для обеих команд. Если „Реал“ победит, впереди останется много матчей, но победа придаст им уверенности, и, конечно, значительно приблизит к титулу.

Но для „Барселоны“ победа еще более важна, им жизненно необходимы три очка. Поражение или ничья их не устроит.

Зидан счастлив в „Реале“ и отлично справляется. Все в клубе рады с ним работать, особенно игроки, что очень важно. Он продолжает вести команду к успеху, и надеюсь, останется здесь надолго».