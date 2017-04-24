«Динамо» и «Локомотив» интересуются Ивелином Поповым
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Динамо М, Локомотив М, Спартак М, Попов Ивелин
Сегодня, 15:21 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов летом может перейти в другой московский клуб.
Сообщается, что «красно-белые» планируют усилить состав под еврокубки, что лишит Попова игрового времени, которого у него и в данный момент не так уж много. Футболиста вряд ли устроит такое развитие событий и он вынужден будет согласиться на трансфер.
По информации источника, 29-летним хавбеком заинтересовались два других московских клуба - «Локомотив» и «Динамо».
В этом сезоне Попов провел 17 матчей в РФПЛ (14 в старте). Лишь раз болгарин отыграл все 90 минут. На его счету два гола и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что летом игрок переедет в Турцию.
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Ивелин уже второй сезон не ахти какой... забивает по праздникам, больше мешает. Хотелось бы толкового плеймейкера в центр.