«Динамо» и «Локомотив» интересуются Ивелином Поповым

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов летом может перейти в другой московский клуб.

Сообщается, что «красно-белые» планируют усилить состав под еврокубки, что лишит Попова игрового времени, которого у него и в данный момент не так уж много. Футболиста вряд ли устроит такое развитие событий и он вынужден будет согласиться на трансфер.

По информации источника, 29-летним хавбеком заинтересовались два других московских клуба - «Локомотив» и «Динамо».

В этом сезоне Попов провел 17 матчей в РФПЛ (14 в старте). Лишь раз болгарин отыграл все 90 минут. На его счету два гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что летом игрок переедет в Турцию.