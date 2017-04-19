Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов»

По информации итальянских СМИ, защитник «Лацио» Маурисио, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Спартак», летом может перебраться в «Зенит» либо «Ростов».

Ранее агент 28-летнего бразильца защитника Витор Гонсалвеш заявил, что «красно-белые» будут иметь приоритет, если захотят выкупить у «Лацио» права на игрока.

Добавим, что действующий контракт Маурисио с римским клубом рассчитан до лета 2019 года.