Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лацио, Ростов, Зенит, Маурисио
Сегодня, 19:31 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, защитник «Лацио» Маурисио, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Спартак», летом может перебраться в «Зенит» либо «Ростов».
Ранее агент 28-летнего бразильца защитника Витор Гонсалвеш заявил, что «красно-белые» будут иметь приоритет, если захотят выкупить у «Лацио» права на игрока.
Добавим, что действующий контракт Маурисио с римским клубом рассчитан до лета 2019 года.
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Да и смысл Маурисио переходить в Зенит или Ростов после игры за Спартак?
Да и смысл Маурисио переходить в Зенит или Ростов после игры за Спартак?
У вас в Зените оркестровый плач со шмыганьем после каждого тура - как он будет без платочков то?)
Только узнал...
Даже в нынешний период покупок для того только чтоб клубный автобус был заполнен и то шансов что Моурисио будет в Зените 0,000001 %..........
В воскресенье, например, Маурисио вместе со Спартаком обыграл Зенит.
Даня, ты же такие прогнозы перед матчем строил и всё в трубу вылетело :))))