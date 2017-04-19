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Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лацио, Ростов, Зенит, Маурисио
Сегодня, 19:31 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, защитник «Лацио» Маурисио, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Спартак», летом может перебраться в «Зенит» либо «Ростов».

Ранее агент 28-летнего бразильца защитника Витор Гонсалвеш заявил, что «красно-белые» будут иметь приоритет, если захотят выкупить у «Лацио» права на игрока.

Добавим, что действующий контракт Маурисио с римским клубом рассчитан до лета 2019 года.

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