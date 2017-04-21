Рейтинг@Mail.ru

Зимой «Спартак» рассматривал вариант с подписанием Мусы

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лестер Сити, ЦСКА, Муса Ахмед
Сегодня, 18:09 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

По информации источника, зимой нападающий «Лестера» Ахмед Муса входил в список возможных приобретений «Спартака». Однако до конкретных переговоров дело не дошло. В итоге «красно-белые» остановили свой выбор на Луисе Адриано.

Сообщается, что Муса не против вернуться в Россию, так как его дела в Англии пока складываются не лучшим образом. В текущем сезоне он провел за «Лестер» 29 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

Не исключен вариант, при котором летом ЦСКА выйдет на английский клуб с предложением по африканскому форварду.

Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:04
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 19:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:55
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:49, редактировал Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:47
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 18:34, редактировал Сегодня 18:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:17
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:16
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 18:13
Показать
Немного троллинга
  10
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19 апреля 2017
19:31 Слухи Маурисио может сменить «Спартак» на «Зенит» или «Ростов» 83
14:46 Слухи Смолов согласился перейти в «Фенербахче» 148
10:48 Слухи Лондонский «Арсенал» интересуется Квинси Промесом 97
16 апреля 2017
10:53 Слухи Агент Таски ведёт переговоры с «Трабзонспором» 13
15 апреля 2017
04:55 Бабаев: «Кайоде действительно входит в трансферный список ЦСКА» 2
14 апреля 2017
18:10 Агент: «У „Спартака“ будет приоритет, если он захочет выкупить Маурисио» 13
02:37 Слухи ЦСКА интересуется нигерийским форвардом «Аустрии» Кайоде 50
06 апреля 2017
23:59 Слухи Три игрока «Рубина» могут покинуть клуб грядущим летом 21
04 апреля 2017
07:29 Слухи «Зенит» может купить Ерохина за 10 млн евро 65
06:43 Слухи Экс-защитником «Локомотива» Шарифи интересуются «Ростов», «Динамо» и «Урал» 4
все материалы по этой теме
Турниры