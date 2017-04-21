Зимой «Спартак» рассматривал вариант с подписанием Мусы
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Лестер Сити, ЦСКА, Муса Ахмед
Сегодня, 18:09 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, зимой нападающий «Лестера» Ахмед Муса входил в список возможных приобретений «Спартака». Однако до конкретных переговоров дело не дошло. В итоге «красно-белые» остановили свой выбор на Луисе Адриано.
Сообщается, что Муса не против вернуться в Россию, так как его дела в Англии пока складываются не лучшим образом. В текущем сезоне он провел за «Лестер» 29 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.
Не исключен вариант, при котором летом ЦСКА выйдет на английский клуб с предложением по африканскому форварду.
Муса перешел в «Лестер» из ЦСКА летом 2016 года.
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