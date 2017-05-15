«Локомотив»: «Мы не ведём набор футболистов в социальных сетях, это мошенники»

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15 мая 2017, 15:29

Пресс-служба «Локомотива» обратила внимание общественности на то, что в социальных сетях орудуют мошенники, которые, не имея никакого отношения к «железнодорожникам», выдают себя за селекционеров клуба:

«Дорогие друзья! В социальной сети „ВКонтакте“ и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба „Локомотив“ (Москва). К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров ФК „Локомотив“ обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в „трудоустройстве“, при этом, под предлогом оформления неких документов, просят перечислить на их счет денежные средства.

Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы „селекционеров“ клуба – фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма.

ФК „Локомотив“ готовит заявление в компетентные органы о возбуждении уголовного дела».

Напомним, что накануне 70-летний юбилей отметил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.