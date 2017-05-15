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«Локомотив»: «Мы не ведём набор футболистов в социальных сетях, это мошенники»

15 мая 2017, 15:29

Пресс-служба «Локомотива» обратила внимание общественности на то, что в социальных сетях орудуют мошенники, которые, не имея никакого отношения к «железнодорожникам», выдают себя за селекционеров клуба:

«Дорогие друзья! В социальной сети „ВКонтакте“ и иных сетях мошенниками распространяется информация о якобы проводимом наборе молодых футболистов в команды, входящие в структуру футбольного клуба „Локомотив“ (Москва). К молодым футболистам от имени сотрудников и тренеров ФК „Локомотив“ обращаются неизвестные и предлагают свои услуги по содействию в „трудоустройстве“, при этом, под предлогом оформления неких документов, просят перечислить на их счет денежные средства.

Информация о наборах футболистов в команды клуба подобным способом является ложной, а страницы „селекционеров“ клуба – фейковыми. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам. Не предоставляйте им свою личную информацию и не отвечайте на их письма.

ФК „Локомотив“ готовит заявление в компетентные органы о возбуждении уголовного дела».

Напомним, что накануне 70-летний юбилей отметил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин

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Все комментарии
renamed_user_323285
renamed_user_323285 ответ Антибиотик (раскрыть)
16 мая 2017 в 04:28
Я во второй только перейду осенью, если на 29-й год не оставят в первом)
TihonAlt
TihonAlt
16 мая 2017 в 01:28
какая-то комедия:)
Антибиотик
Антибиотик ответ нежданчик (раскрыть)
15 мая 2017 в 20:28
    DRDR_SaSa
    DRDR_SaSa
    15 мая 2017 в 20:03
    Это чтоб не платили левым каким-то, а платили своим посредникам. Монополия, фиг ли.
    Alex-96
    Alex-96
    15 мая 2017 в 18:34
    Это котов ищет усиление для Балтики, по забывчивости представляясь руководителем Локомотива.
    holms918
    holms918
    15 мая 2017 в 17:53
    Неужели кто то повёлся и начал перечислять деньги?
    Слайш
    Слайш
    15 мая 2017 в 17:15
    зато Зенит ведёт ) Кокорина и Дзюбу по объявлению взяли. По другому объяснить что они делают в футболе невозможно )
    нежданчик
    нежданчик
    15 мая 2017 в 16:12
    Локомотив ведёт набор на Доме-2.
    vyishenka
    vyishenka
    15 мая 2017 в 16:08
    Набор в реалитишоу "Кто хочет стать кочегаром."
    Знатог
    Знатог
    15 мая 2017 в 16:06
    А я уж записался добровольцем.
    drug01
    drug01
    15 мая 2017 в 15:52
    Надо наказывать их
    SashaOskol
    SashaOskol
    15 мая 2017 в 15:34
    Осторожно, Товарищи!!!
    Гость
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