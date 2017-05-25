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Смолов: «Не стану лукавить, по ходу сезона ставил задачу стать лучшим бомбардиром»

25 мая 2017, 21:07

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов признался, что задавался целью во второй раз подряд стать лучшим снайпером чемпионата России, что ему и удалось. Также форвард, находящийся в расположении национальной команды, рассказал о своем самочувствии.

«Не стану лукавить, по ходу сезона ставил задачу стать лучшим бомбардиром. Подтвердить успех важнее, чем его добиться. Но больше эмоций принесло попадание клуба в еврокубки.

Самочувствие отличное. В команде ничего не изменилось, я работал с Черчесовым еще до сборной, поэтому с его требованиями знаком. С удовольствием всегда приезжаю в сборную, но из-за травмы не удавалось в последних матчах присутствовать на поле. Со здоровьем у меня все хорошо».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответ Санчо Панса (раскрыть)
26 мая 2017 в 07:53
Кому он там нужен? Сейчас из РФПЛ топ-клубам интересен только Промес...
Санчо Панса
Санчо Панса
26 мая 2017 в 02:56
И в итоге ты этого добился! Упорство и труд все перетрут) Молодец, Федор. Надеюсь, что Смолов этим летом переберется в европейский топ-клуб!
Миша Вилков
Миша Вилков
25 мая 2017 в 23:24
Если РФПЛ не покинешь, на следующий сезон такую же задачу ставь!
Кайзер Созе
Кайзер Созе
25 мая 2017 в 23:19
А не так давно, только ленивый его не хейтил. Молодец Федя кремень!
drug01
drug01
25 мая 2017 в 21:53
Задачу выполнил но за сборную есть должок! Удачи,,,
EAGinLE
EAGinLE
25 мая 2017 в 21:48
Молодца , успехов .
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
25 мая 2017 в 21:39
Нападающий игрок всегда должен ставить перед собой задачу как можно больше забить
жека диль 1
жека диль 1
25 мая 2017 в 21:36
федя-ты лучший.остальные тебе в подмётки не годятся!!!удачи тебе!!!)))
311
311 ответ FILL3286 (комментарий удален) (раскрыть)
25 мая 2017 в 21:30
Дзюба забил больше, чем любой из спартачей! +2 гола штанголюбу!)
dudka 98
dudka 98
25 мая 2017 в 21:15
молодец федя,до расставания был клоуном и позорищем. а теперь лучший снайпер рфпл 2 раза подряд!))
loko7
loko7
25 мая 2017 в 21:12
Давай Федя, ждем голов за сборную, верим в тебя.
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