Смолов: «Не стану лукавить, по ходу сезона ставил задачу стать лучшим бомбардиром»

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25 мая 2017, 21:07

Нападающий сборной России и «Краснодара» признался, что задавался целью во второй раз подряд стать лучшим снайпером чемпионата России, что ему и удалось. Также форвард, находящийся в расположении национальной команды, рассказал о своем самочувствии.

«Не стану лукавить, по ходу сезона ставил задачу стать лучшим бомбардиром. Подтвердить успех важнее, чем его добиться. Но больше эмоций принесло попадание клуба в еврокубки.

Самочувствие отличное. В команде ничего не изменилось, я работал с Черчесовым еще до сборной, поэтому с его требованиями знаком. С удовольствием всегда приезжаю в сборную, но из-за травмы не удавалось в последних матчах присутствовать на поле. Со здоровьем у меня все хорошо».