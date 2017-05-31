Источник: «Перед „Анжи“ поставлена задача вернуться в еврокубки»

Руководство «Анжи» поставило перед тренерским штабом задачу попасть в еврокубки по итогам следующего сезона РФПЛ, сообщает источник. Эту информацию подтвердил председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили:
«„Анжи“ — клуб с очень богатой историей. Это очень самобытная команда, которая собирает на своих играх болельщиков со всего Дагестана. Безусловно, клуб ставит перед собой самые высокие цели и уже в следующем году постарается показать результат значительно лучше. Команда такого класса должна бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки. Уверен, в межсезонье будет проделана серьёзная работа, по итогам которой клуб покажет достойный результат в следующем сезоне».
В минувшем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место. Напомним, генеральный директор клуба Саид Абдулаев сообщил, что Александр Григорян продолжит работу на посту главного тренера команды.
задача в еврокубки стояла в минувшем сезоне,а сейчас
ты о ком читаешь ? ) Вроде о Тереке здесь речи не было....
задача в еврокубки стояла в минувшем сезоне,а сейчас
ты о ком читаешь ? ) Вроде о Тереке здесь речи не было....
Какая связь между триумфальным возвращением Динамо из пердива и в том, что поставленную перед Тереком задачу я считаю волюнтаристской?
Если бы Динамо поставило аналогичную задачу перед Командой, я бы то же самое сказал.
А втайне надеяться на зону Еврокубков - вполне достойно для болельщика. Я, например, надеюсь, что Динамо в этом сезоне будет в еврозоне. И тебе не возбраняю надеяться на успех твоей Команды. Но ты чувствуешь разницу между здоровым оптимизмом болельщиков и официальной постановкой задачи?
Какая связь между триумфальным возвращением Динамо из пердива и в том, что поставленную перед Тереком задачу я считаю волюнтаристской?
Если бы Динамо поставило аналогичную задачу перед Командой, я бы то же самое сказал.
А втайне надеяться на зону Еврокубков - вполне достойно для болельщика. Я, например, надеюсь, что Динамо в этом сезоне будет в еврозоне. И тебе не возбраняю надеяться на успех твоей Команды. Но ты чувствуешь разницу между здоровым оптимизмом болельщиков и официальной постановкой задачи?
Это безусловный аргументище для сегодняшнего заявления о самых высоких целях с такими "классными" игроками! ))
"...сколько лет команде Тюмень,и сколько раз она принимала участие в ЕК?"
С превеликим по//измом отношусь к этому спортивному кружку и где, как он выступает. Вообще, причём здесь ФК Тюмень? Или ты пытался меня этим задеть, заглянув в профиль? ))
Это безусловный аргументище для сегодняшнего заявления о самых высоких целях с такими "классными" игроками! ))
"...сколько лет команде Тюмень,и сколько раз она принимала участие в ЕК?"
С превеликим по//измом отношусь к этому спортивному кружку и где, как он выступает. Вообще, причём здесь ФК Тюмень? Или ты пытался меня этим задеть, заглянув в профиль? ))
"...задача вернуться в еврокубки..."
Какой у команды класс? Откуда такие умозаключения? Что за самоутешения? Такое впечатление, что они в 90-е, 00-е наводили шороху в местной лиге и в Европе качали газоны.
С таким трэшем, который они понаподбирали прошлой зимой, нужно сразу бороться за финал ЛЧ! ))
"...задача вернуться в еврокубки..."
Какой у команды класс? Откуда такие умозаключения? Что за самоутешения? Такое впечатление, что они в 90-е, 00-е наводили шороху в местной лиге и в Европе качали газоны.
С таким трэшем, который они понаподбирали прошлой зимой, нужно сразу бороться за финал ЛЧ! ))
РС: Если нет хотя бы таких задач, не говорю о ЛЧ и призовых местах, какой интерес!?
РС: Если нет хотя бы таких задач, не говорю о ЛЧ и призовых местах, какой интерес!?
Только из пердива вернулся,
за своими сеньками пригляди )
Только из пердива вернулся,
за своими сеньками пригляди )
Но вполне адекватные для поставленной задачи ! Удачи !!!
Но вполне адекватные для поставленной задачи ! Удачи !!!