Источник: «Перед „Анжи“ поставлена задача вернуться в еврокубки»

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31 мая 2017, 04:19

Руководство «Анжи» поставило перед тренерским штабом задачу попасть в еврокубки по итогам следующего сезона РФПЛ, сообщает источник. Эту информацию подтвердил председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили:

«„Анжи“ — клуб с очень богатой историей. Это очень самобытная команда, которая собирает на своих играх болельщиков со всего Дагестана. Безусловно, клуб ставит перед собой самые высокие цели и уже в следующем году постарается показать результат значительно лучше. Команда такого класса должна бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки. Уверен, в межсезонье будет проделана серьёзная работа, по итогам которой клуб покажет достойный результат в следующем сезоне».

В минувшем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место. Напомним, генеральный директор клуба Саид Абдулаев сообщил, что Александр Григорян продолжит работу на посту главного тренера команды.