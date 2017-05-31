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Источник: «Перед „Анжи“ поставлена задача вернуться в еврокубки»

31 мая 2017, 04:19

Руководство «Анжи» поставило перед тренерским штабом задачу попасть в еврокубки по итогам следующего сезона РФПЛ, сообщает источник. Эту информацию подтвердил председатель совета директоров махачкалинского клуба Анзор Кавазашвили:

«„Анжи“ — клуб с очень богатой историей. Это очень самобытная команда, которая собирает на своих играх болельщиков со всего Дагестана. Безусловно, клуб ставит перед собой самые высокие цели и уже в следующем году постарается показать результат значительно лучше. Команда такого класса должна бороться за самые высокие места, за попадание в еврокубки. Уверен, в межсезонье будет проделана серьёзная работа, по итогам которой клуб покажет достойный результат в следующем сезоне».

В минувшем сезоне чемпионата России «Анжи» занял 12-е место. Напомним, генеральный директор клуба Саид Абдулаев сообщил, что Александр Григорян продолжит работу на посту главного тренера команды.

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Анжи
Источник: izvestia.ru
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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответ Борисыч1 (раскрыть)
01 июня 2017 в 15:13
Перед каким Тереком,Борисыч ? ) У Терека сама по себе
задача в еврокубки стояла в минувшем сезоне,а сейчас
ты о ком читаешь ? ) Вроде о Тереке здесь речи не было....
Борисыч1
Борисыч1 ответ NAZAR 007 (раскрыть)
01 июня 2017 в 03:44
Назар, у тебя вроде бы раньше присутствовала логика.
Какая связь между триумфальным возвращением Динамо из пердива и в том, что поставленную перед Тереком задачу я считаю волюнтаристской?
Если бы Динамо поставило аналогичную задачу перед Командой, я бы то же самое сказал.
А втайне надеяться на зону Еврокубков - вполне достойно для болельщика. Я, например, надеюсь, что Динамо в этом сезоне будет в еврозоне. И тебе не возбраняю надеяться на успех твоей Команды. Но ты чувствуешь разницу между здоровым оптимизмом болельщиков и официальной постановкой задачи?
сканер
сканер ответ galem72 (раскрыть)
31 мая 2017 в 17:36
    galem72
    galem72 ответ сканер (раскрыть)
    31 мая 2017 в 17:24
      Хабиб Эрбайсултанов
      Хабиб Эрбайсултанов
      31 мая 2017 в 15:54
      Это хорошо что есть такая задача
      сканер
      сканер ответ galem72 (раскрыть)
      31 мая 2017 в 15:47
      В ПЛ каждый может обыграть каждого!команде 26 лет,а она трижды играла в ЕК! сколько лет команде Тюмень,и сколько раз она принимала участие в ЕК?))
      сканер
      сканер
      31 мая 2017 в 15:42
      что же,амбиции конечно это хорошо,но состав сначала надо усилить,а после этого и о ЕК думать.усилят состав,попадут в ЕК,а если нет,то опять -выживание!удачи нашему клубу Анжи!
      galem72
      galem72
      31 мая 2017 в 15:40
      "...Команда такого класса..."

      "...задача вернуться в еврокубки..."

      Какой у команды класс? Откуда такие умозаключения? Что за самоутешения? Такое впечатление, что они в 90-е, 00-е наводили шороху в местной лиге и в Европе качали газоны.
      С таким трэшем, который они понаподбирали прошлой зимой, нужно сразу бороться за финал ЛЧ! ))
      старина
      старина
      31 мая 2017 в 15:29
      Врядли.Тереку это по силам.
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965 ответ gorets004 (раскрыть)
      31 мая 2017 в 13:22
      Удачи!!!
      Ариф Максимович
      Ариф Максимович
      31 мая 2017 в 13:20
      Григорян будет сильно стараться попасть в зону ЕК , для него ,можно сказать , это вызов всей жизни. Главное , чтоб не подвели с финансами и не лезли в комплектование команды .Удачи !
      gorets004
      gorets004
      31 мая 2017 в 12:07
      В этом году задача избежать борьбу за выживание,на следующий еврозона.Это не было секретом.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      31 мая 2017 в 11:51
      главное , чтобы слова не расходились с делом, удачи Анжи!
      pravda
      pravda
      31 мая 2017 в 10:20
      Да и там не сказано, что это в следующем сезоне, отмечено в общем
      pravda
      pravda
      31 мая 2017 в 10:19
      А что тут такого, в нашем чемпе 5-6 места очень даже достижимы...еще есть кубок страны, через который можно попасть в ЕК. Бюджетные команды понятно, им напиг это не нужно, лишняя суета, а частная команда без целей, это бессмыслица.
      РС: Если нет хотя бы таких задач, не говорю о ЛЧ и призовых местах, какой интерес!?
      Glock 1
      Glock 1 ответ Полевой Командир (раскрыть)
      31 мая 2017 в 10:17
      Наверное в желании играть лучше
      x-x-x-x-x
      x-x-x-x-x
      31 мая 2017 в 09:54
      Так и должна быть задача на сезон
      NAZAR 007
      NAZAR 007 ответ Борисыч1 (раскрыть)
      31 мая 2017 в 09:46
      Борисыч,а без гонора то никак ?

      Только из пердива вернулся,
      за своими сеньками пригляди )
      NAZAR 007
      NAZAR 007
      31 мая 2017 в 09:45
      Задача поставлена. Значит будут вложения. Не огромные.

      Но вполне адекватные для поставленной задачи ! Удачи !!!
      Ramin Tagibekov
      Ramin Tagibekov
      31 мая 2017 в 08:54
      Анжи сила!
      Алсидес Гиджиев
      Алсидес Гиджиев
      31 мая 2017 в 07:56
      Маловероятно
      Полевой Командир
      Полевой Командир
      31 мая 2017 в 07:49
      А в чем заключены " богатые традиции клуба"?
      Glock 1
      Glock 1
      31 мая 2017 в 07:37
      Задача клад! Осталось воплотить!
      Абуссафар Аббасов
      Абуссафар Аббасов
      31 мая 2017 в 07:00
      АНЖИ-ЧЕМПИОН!!!
      ДСА
      ДСА
      31 мая 2017 в 06:43
      Источник-фантаст.
      Борисыч1
      Борисыч1
      31 мая 2017 в 04:20
      Что-то не верится. Не по Сеньке шапка.
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