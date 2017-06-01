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Роналду: «С большим удовольствием смотрю за игрой Месси»

01 июня 2017, 01:21

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который в этом году стал обладателем «Золотой бутсы»:

«Мне нравится смотреть за игрой всех хороших футболистов, а Месси — это блестящий футболист. Конечно, я с большим удовольствием смотрю, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга. Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем, я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель является коллегой, а не соперником».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
02 июня 2017 в 08:19
Ну да Бадр отпустит его пообедать у Месси))
Cules2013
Cules2013
02 июня 2017 в 05:00
особенно, когда Месси забивает Реалу в Эль Классико, прямо кайф ловит.
Дедуктор
Дедуктор
01 июня 2017 в 15:26
Два короля футбола - Рон и Месси. И только кучка недалеких смутьянов носится с лозунгом "Буффона - на царство".
Шишанутый
Шишанутый
01 июня 2017 в 15:10
Молодец Рон не стал обижать более слабого аргентинца и тактично высказался на его счет.
Kreml
Kreml
01 июня 2017 в 14:59
Роналду: «С большим удовольствием смотрю за игрой Месси»
Месси: «Даже если смотрю его игры не буду признавать это».
Ми Ша
Ми Ша ответ Санчо Панса (раскрыть)
01 июня 2017 в 10:23
Ты смотрю новость даже не дочитал, я тебе помогу))

"Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем, я не могу назвать его своим другом..."
Ми Ша
Ми Ша ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
01 июня 2017 в 10:21, ред.
    OXOTHu4EK
    OXOTHu4EK ответ gentlewolf (раскрыть)
    01 июня 2017 в 09:23
    Айртон Сенна лучше обоих.
    Или Алонсо времён первого периода в Рено
    Zidane.5
    Zidane.5
    01 июня 2017 в 09:14
    Криштиану лучший игрок мира и чистейшей души человек!!
    safari-05
    safari-05
    01 июня 2017 в 08:53
    И ещё, плохо, что они играют в одном чемпе, и видимо не суждено им сыграть в одной команде. А при другом раскладе было бы интересно посмотреть на них вместе.
    safari-05
    safari-05
    01 июня 2017 в 08:45
    Вот здесь уважуха. А суперфанаты грызутся, как-будто проценты получают за их голы. Они оба шикарные футболисты, и ещё ряд других , почти таких же, просто чуть менее забивающих. Одним словом давайте смотреть красивый футбол.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    01 июня 2017 в 06:28
    Какой Месси ? Какой Роналду? Дзюба,вот кто действительно выдающийся футболист всех времён и народов. Даже сам Пеле признался что всегда вдохновлялся игрой Дзюбы,а Роналду тот вообще каждый день звонит Дзюбе и просит научить его играть также вдохновенно и мастерски )
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    01 июня 2017 в 03:00
    Вот так и надо! Не сомневаюсь, что они с Лео большие друзья) Им реально нечего делить, кроме Золотого мяча, конечно же.
    рус фан
    рус фан
    01 июня 2017 в 02:53
    Да дриблинг и диспетчерские качества у Леонеля сильней чем у Криштиану, но зато игра на втором этаже, скорость без мяча, уже получше у Португальца, вообще трудно сравнивать 10-ку и левого форварда, оба для своих позиций прекрасные игроки.
    •BLACK WOLF•
    •BLACK WOLF•
    01 июня 2017 в 02:53
    Тонкий намек на то, что месси должен смотреть финал ЛЧ)
    FHTS-9
    FHTS-9
    01 июня 2017 в 02:38
    Зато Васи из деревень и городов РФ срутся в комментариях кто круче, о существовании которых Месси с Роналду даже не подозревают.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Vladimir808 (раскрыть)
    01 июня 2017 в 02:35
    Закажут суши на поле после дерби:)
    gentlewolf
    gentlewolf
    01 июня 2017 в 02:34, ред.
    Ален Прост и Нельсон Пике.
    Жаль их в одной команде не увидеть:)
    bexxx
    bexxx ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    01 июня 2017 в 02:13, ред.
    А ты откуда знаешь плакал или нет? У парня есть все что он хочет накой ему плакать из за левых мячиков месси? И у Рона есть 4 мяча и надеюсь скоро будет 5. есть все награды кроме ЧМ и ты думаешь он плачет из за месси? Ну ты даешь. типичный болело барсы.
    Vladimir808
    Vladimir808
    01 июня 2017 в 02:11
    Смотрит и ...завидует.)
    А про обеды загнул, сам в Мадриде, а Лео в Барселоне,
    да при их загрузке, друзьям не часто случится пообедать!))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    01 июня 2017 в 01:50
    По любому главный враг по жизни Кристиану это Месси,без Месси у него было бы скорее всего 9 ЗМ,но Месси отобрал у него 5 штук и никто кроае Месси на Земле не смог так опечалить Роналду.
    Но он выразился по человечески,интелигентно.
    Не сказал,что из за Месси я плакал зубами к стенке много раз-скрыл в душе,хотя на самом деле плакал.
    maliw
    maliw
    01 июня 2017 в 01:37
    правильней будет сказать - конкуренты
    но если и сравнивать его с кем то из барсы , то это неймар(хотя вроде уже перестал) и суарес , так сказать симулянту в проивники симулянта = сначала ты работаешь на имя , потом имя работает на тебя , а леонид в сторонке стоит и смотрит на всех вас (-_-) .
    вхсо 111
    вхсо 111
    01 июня 2017 в 01:33
    Хорошо сказано, только забыл добавить, что их соперничество подстёгивает обоих бить и бить всевозможные рекорды мирового футбола. Не было бы одного из них, думаю другой таких результатов не выдавал. Удачи Рон!
    Casey Ryback
    Casey Ryback
    01 июня 2017 в 01:28
    Достойно высказался!
    На этом и должны строиться отношения всех футболистов, а не на злости...
    superlamps
    superlamps ответ moskwa 09 (раскрыть)
    01 июня 2017 в 01:28
    очень многие глорики считают)
    moskwa 09
    moskwa 09
    01 июня 2017 в 01:26
    да понятное дело,врагами вас никто и не считает
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