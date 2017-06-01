Роналду: «С большим удовольствием смотрю за игрой Месси»

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01 июня 2017, 01:21

Нападающий «Реала» рассказал о своём отношении к форварду «Барселоны» , который в этом году стал обладателем «Золотой бутсы»:

«Мне нравится смотреть за игрой всех хороших футболистов, а Месси — это блестящий футболист. Конечно, я с большим удовольствием смотрю, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга. Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем, я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель является коллегой, а не соперником».