Роналду: «С большим удовольствием смотрю за игрой Месси»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, который в этом году стал обладателем «Золотой бутсы»:
«Мне нравится смотреть за игрой всех хороших футболистов, а Месси — это блестящий футболист. Конечно, я с большим удовольствием смотрю, как он играет. Мы с ним находимся в хороших отношениях и уважаем друг друга. Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем, я не могу назвать его своим другом, но для меня Лионель является коллегой, а не соперником».
Месси: «Даже если смотрю его игры не буду признавать это».
Месси: «Даже если смотрю его игры не буду признавать это».
"Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем, я не могу назвать его своим другом..."
"Конечно, нет такого, что я прихожу к нему домой и мы вместе обедаем, я не могу назвать его своим другом..."
Или Алонсо времён первого периода в Рено
Или Алонсо времён первого периода в Рено
Жаль их в одной команде не увидеть:)
Жаль их в одной команде не увидеть:)
А про обеды загнул, сам в Мадриде, а Лео в Барселоне,
да при их загрузке, друзьям не часто случится пообедать!))
А про обеды загнул, сам в Мадриде, а Лео в Барселоне,
да при их загрузке, друзьям не часто случится пообедать!))
Но он выразился по человечески,интелигентно.
Не сказал,что из за Месси я плакал зубами к стенке много раз-скрыл в душе,хотя на самом деле плакал.
Но он выразился по человечески,интелигентно.
Не сказал,что из за Месси я плакал зубами к стенке много раз-скрыл в душе,хотя на самом деле плакал.
но если и сравнивать его с кем то из барсы , то это неймар(хотя вроде уже перестал) и суарес , так сказать симулянту в проивники симулянта = сначала ты работаешь на имя , потом имя работает на тебя , а леонид в сторонке стоит и смотрит на всех вас (-_-) .
но если и сравнивать его с кем то из барсы , то это неймар(хотя вроде уже перестал) и суарес , так сказать симулянту в проивники симулянта = сначала ты работаешь на имя , потом имя работает на тебя , а леонид в сторонке стоит и смотрит на всех вас (-_-) .
На этом и должны строиться отношения всех футболистов, а не на злости...
На этом и должны строиться отношения всех футболистов, а не на злости...