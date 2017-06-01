Быстров может продолжить карьеру в «Арарате»

1496343709

01 июня 2017, 22:01

Российский полузащитник может подписать контракт с московским «Араратом». Последней командой 33-летнего игрока был «Краснодар», с которым у него закончился контракт, и сейчас Быстров является свободным агентом. Добавим, что в «Арарате» уже будет выступать известный нападающий Роман Павлюченко.

«Мне нечего сказать, просто не знаю. Я сейчас в отпуске», — прокомментировал эти слухи Быстров.

В минувшем сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ.