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Быстров может продолжить карьеру в «Арарате»

01 июня 2017, 22:01

Российский полузащитник Владимир Быстров может подписать контракт с московским «Араратом». Последней командой 33-летнего игрока был «Краснодар», с которым у него закончился контракт, и сейчас Быстров является свободным агентом. Добавим, что в «Арарате» уже будет выступать известный нападающий Роман Павлюченко.

«Мне нечего сказать, просто не знаю. Я сейчас в отпуске», — прокомментировал эти слухи Быстров.

В минувшем сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
02 июня 2017 в 23:06
Лоськова можно туда, Березуцкие с Игнашевичем скоро подтянуться, Торбинский....)))
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 15:43
С чего это один Спартак раньше очки в копилку набирал?А Локомотив стабильно до полуфиналов Кубка Кубков не доходил?
Salihamidjic
Salihamidjic
02 июня 2017 в 09:28
Краснодар все делает правильно, расставаясь с пенсионерами.
Фата лист
Фата лист
02 июня 2017 в 09:06
Зря Краснодар всю свою скамейку распустил, им же все таки в Европе еще играть...
Nikiforof
Nikiforof
02 июня 2017 в 08:30
Ох замутили Арарат
Дед Мазая
Дед Мазая ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 08:01, ред.
Карпин намекал на указание сверху. Вряд ли Быстров так уж горел желанием перейти в Зенит тогда...
Дед Мазая
Дед Мазая ответ gorets004 (раскрыть)
02 июня 2017 в 08:00
Хоспис наверно...)
Жан Клод Ван Даг
Жан Клод Ван Даг ответ Ангелина Иркутская (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 07:24
За меня выйди!
Miha
Miha
02 июня 2017 в 07:13
Что за интеллектуальный Армянин создал этот клуб и на какое бабло?
Герыч походу не плохо в Мск расходится)))
Игорь Чилиев
Игорь Чилиев
02 июня 2017 в 05:15
Следующий -- дзюба
Виталий Андриянов
Виталий Андриянов
02 июня 2017 в 05:13
новый проект,опять кто то деньги отмывает!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июня 2017 в 05:10
Неплохая компания там подбирается
Ironyfan
Ironyfan ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 01:30
Доброй ночи)
Ironyfan
Ironyfan ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 01:30
"Счёт с Баварией знали до игры". У нас с Баварией было только две официальные игры за последние 10 лет )
Ironyfan
Ironyfan ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 01:00
Большей глупости про купленный у НЕМЦЕВ матч да ещё 4-0 - ещё не слышал.
Ironyfan
Ironyfan ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 00:59, ред.
Спартак был очень крут в 90-х. Это была реальная сила, с которой считались , но что последние 10 лет ? Да ничего. Просто ничего. Вы залезли сейчас на гору , но удержаться на ней будет ооочень сложно. И главное испытание - это Европа, в которой вы Аек не можете пройти. Ну и самое главное. Неужели вы до сих пор не понимаете , что окажетесь в первой корзине , благодаря главным бойцам - как бы корявы не выступавшим в Европе- ЦСКА и Зениту!? Не благодаря вам у России будет 3 команды в Лиге чемпионов - вы к этому ничего не прихожили , а понтов у вас выше крыше. Докажите.
Ironyfan
Ironyfan ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 00:47, ред.
    Он-моя жизнь
    Он-моя жизнь
    02 июня 2017 в 00:46
    сборная россия 2008 года собирается я гляжу
    Maikl322
    Maikl322
    02 июня 2017 в 00:45
    Там ему и место!
    Kerri
    Kerri
    02 июня 2017 в 00:20
    А еще можно во дворе с пацанами поиграть.
    gorets004
    gorets004
    02 июня 2017 в 00:09
    Это Арарат или сборная ветеранов.?
    Борисыч1
    Борисыч1 ответ tuman960 (комментарий удален) (раскрыть)
    01 июня 2017 в 23:46
    Но ведь объективно Быстров лучше играл в Спартаке, к чему это оспаривать?
    x-x-x-x-x
    x-x-x-x-x
    01 июня 2017 в 23:28
    следующим подпишут Никиту Симоняна))))
    протон
    протон
    01 июня 2017 в 23:25
    погребняк бил и этот. мафия на горе?
    arzamas
    arzamas
    01 июня 2017 в 23:17
    По-моему для Арарата два игрока такого "высокого" уровня как Павлюченко и Быстров это непомерная нагрузка на бюджет пивзавода Очаково и бригады отделочников Вазген Арутюнов и сыновья.)
    Afromama
    Afromama
    01 июня 2017 в 23:11
    Хорошо турки живут, что клубы в Москве открывают)
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    01 июня 2017 в 23:09
    Флаг в руки! Попутного ветра в ...у!
    сокол64
    сокол64
    01 июня 2017 в 22:59
    Мне даже прям уже интересно что получится с этим проектом)) не плохо бы еще реалити шоу про арарат))
    ОЛЛС
    ОЛЛС ответ ignorant (раскрыть)
    01 июня 2017 в 22:50
    Привет.К сожалению их остается все меньше и меньше. Стадион "Юных Пионеров" похоронили не моргнув глазом.
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    01 июня 2017 в 22:39
    Нормально, может Арарат за ФНЛ поборется :)
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