Быстров может продолжить карьеру в «Арарате»

Российский полузащитник Владимир Быстров может подписать контракт с московским «Араратом». Последней командой 33-летнего игрока был «Краснодар», с которым у него закончился контракт, и сейчас Быстров является свободным агентом. Добавим, что в «Арарате» уже будет выступать известный нападающий Роман Павлюченко.
«Мне нечего сказать, просто не знаю. Я сейчас в отпуске», — прокомментировал эти слухи Быстров.
В минувшем сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ.
Герыч походу не плохо в Мск расходится)))
Герыч походу не плохо в Мск расходится)))
Потому что вы в Лиге чемпионов обо...сь,как это делали раньше в квалификациях в Лиге Европы. Какой толк от вашего первого места ? Потенциально никакого. Но по осени увидим.
Поэтому эти ваши приколы на фоне постоянного позора в Европе - не в тему.
Буду рад ошибиться, но вряд ли.
Вы с болельщиками Ростова чем-то похожи : те тоже орали очень громко какие они крутые, забывая, что уйдёт Бердыев и команда вернётся на своё 10-он место.
Опозорили Россию в Европе , как никто , но гонора....
Статистика - вещь упрямая. Все клубы РПЛ работают на общее благо. Так вот обратись к общей статистике и увидишь, в чьих руках, точнее ногах, это благополучие.
Вас там нет . За последние несколько сезонов вы самая бесполезная команда среди команд, претендующих на лидерство...может, Локомотив похуже.
Потому что вы в Лиге чемпионов обо...сь,как это делали раньше в квалификациях в Лиге Европы. Какой толк от вашего первого места ? Потенциально никакого. Но по осени увидим.
Поэтому эти ваши приколы на фоне постоянного позора в Европе - не в тему.
Буду рад ошибиться, но вряд ли.
Вы с болельщиками Ростова чем-то похожи : те тоже орали очень громко какие они крутые, забывая, что уйдёт Бердыев и команда вернётся на своё 10-он место.
Опозорили Россию в Европе , как никто , но гонора....
Статистика - вещь упрямая. Все клубы РПЛ работают на общее благо. Так вот обратись к общей статистике и увидишь, в чьих руках, точнее ногах, это благополучие.
Вас там нет . За последние несколько сезонов вы самая бесполезная команда среди команд, претендующих на лидерство...может, Локомотив похуже.