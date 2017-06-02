Уткин: «Манчини является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа»

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02 июня 2017, 22:09

Российский комментатор Василий Уткин высказался насчет нового главного тренера «Зенита» .

«Видимо, Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа.

Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто».