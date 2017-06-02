Уткин: «Манчини является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа»

Российский комментатор Василий Уткин высказался насчет нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
«Видимо, Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа.
Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто».
Вечереет. И над озером летают утки.
Разжирели. Утка осенью в большой цене.
Александр Розенбаум знал о ком писал!
Вечереет. И над озером летают утки.
Разжирели. Утка осенью в большой цене.
Александр Розенбаум знал о ком писал!
В России ему проще в разы будет тренировать конечно,уровень команд не тот,да и финансами Зенит заряжен всегда,может команду к успеху внутри чемпа,но даже в ЛЕ скорее всего обделается.
Манчини слабый тренер если его сравнивать с высшей когортой тренеров.
В России ему проще в разы будет тренировать конечно,уровень команд не тот,да и финансами Зенит заряжен всегда,может команду к успеху внутри чемпа,но даже в ЛЕ скорее всего обделается.
Манчини слабый тренер если его сравнивать с высшей когортой тренеров.
Прежде чем писать, думай!
Прежде чем писать, думай!
Во как питерским хотелось в Лигу Чемпионов!!
По игре-то не могли достать Ростов. Пришлось задействовать все рычаги.
Во как питерским хотелось в Лигу Чемпионов!!
По игре-то не могли достать Ростов. Пришлось задействовать все рычаги.
но вот уткины слова (особенно про то, что вместе где-то ходили) - просто омерзительны, как и сама утка...
но вот уткины слова (особенно про то, что вместе где-то ходили) - просто омерзительны, как и сама утка...
"Внутрь надо давать касторку. А снаружи мазать не медом, а йодом!" (с)
На сем-удачи...
"Внутрь надо давать касторку. А снаружи мазать не медом, а йодом!" (с)
На сем-удачи...