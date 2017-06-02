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Уткин: «Манчини является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа»

02 июня 2017, 22:09

Российский комментатор Василий Уткин высказался насчет нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.

«Видимо, Фурсенко и Манчини всё это время где-то вместе ходили. Они одновременно исчезли и вместе вернулись. Да, Манчини был выдающимся игроком, но он является идеальной болонкой для ношения клубного шарфа. 

Считаю, что Манчини нельзя назвать тренером, который гарантирует результат. Вот если Каррера накостыляет Манчини, то это будет окончательным позором для Роберто».

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
04 июня 2017 в 14:06
Вася ты Живой я рад за тебя
Спартач из Питера
Спартач из Питера
04 июня 2017 в 10:38
    Роман Романов
    Роман Романов
    03 июня 2017 в 21:17, ред.
    Интересно, ему не разу п...ды не давали длинный за язык?
    pomor45
    pomor45 ответ Зе Луиш (раскрыть)
    03 июня 2017 в 20:21
    Это не потому ли, что Каррера будучи в штабе Аленичева, отвечая именно за защиту, ничего не сделал для её налаживания? Я вообще полагаю, что он делал это намеренно, чтобы подсидеть Аленичева, и ему это удалось. Представляю, как переживал Каррера, когда Бердыев чуть не сорвал его планы.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    03 июня 2017 в 10:48

    Вечереет. И над озером летают утки.
    Разжирели. Утка осенью в большой цене.

    Александр Розенбаум знал о ком писал!
    Klassе
    Klassе
    03 июня 2017 в 09:54
    пхахаха помню, как конебомжы с пеной у рта защищали лоческу и как потом ныли, мол никчемный тренеришка кококо)) с манчини то же самое будет))
    grog1967
    grog1967
    03 июня 2017 в 09:54
    утятя закукарекал и завонял
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    03 июня 2017 в 05:17
    И тут Васю куда-то понесло) Уткин, иди домой! Ты снова пил без разрешения...
    KAFA2525
    KAFA2525
    03 июня 2017 в 04:31
    Вася - окончательный притырок…
    rector
    rector
    03 июня 2017 в 02:37
    Выпил водочки грамм 700, закусил салом и вспомнил, что когда-то был народным комментатором. И тут его понесло...
    Lucius Vorenus
    Lucius Vorenus
    03 июня 2017 в 01:24
    уткин является идеальным кандидатом в рекламу фаст фуда!
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    03 июня 2017 в 01:05
    Время покажет.
    AlexVargas
    AlexVargas
    03 июня 2017 в 00:54
    Каррера максимум что сможет так это в ничейку скатать с Тосно
    Миша Вилков
    Миша Вилков
    03 июня 2017 в 00:46
      DevilsMilan
      DevilsMilan
      03 июня 2017 в 00:37, ред.
      Ну так то он прав к сожалению.
      В России ему проще в разы будет тренировать конечно,уровень команд не тот,да и финансами Зенит заряжен всегда,может команду к успеху внутри чемпа,но даже в ЛЕ скорее всего обделается.
      Манчини слабый тренер если его сравнивать с высшей когортой тренеров.
      Футбол всегда
      Футбол всегда
      03 июня 2017 в 00:20
      припечатал Манчини.
      Кайзер Созе
      Кайзер Созе
      03 июня 2017 в 00:20
      Просто человек, просто человек, просто человек 77..
      romarez
      romarez ответ gorets004 (раскрыть)
      03 июня 2017 в 00:08
      Ты хочешь сказать, что Манчини стар для тренера? )))))))))
      Прежде чем писать, думай!
      gorets004
      gorets004
      03 июня 2017 в 00:03
      Опять будут платить неустойку,нет чтоб найти молодого целеустремленного специалиста,чтоб строил команду с прицелом на результат в европе через пару лет.
      iri13
      iri13 ответ Крейсер (раскрыть)
      02 июня 2017 в 23:49
        Крейсер
        Крейсер ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
        02 июня 2017 в 23:35
        Но самый смак всё-таки был в конце прошлого сезона. Когда впервые в истории футбола всю команду в полном составе (Ростов) отправили на допинг-контроль.
        Во как питерским хотелось в Лигу Чемпионов!!
        По игре-то не могли достать Ростов. Пришлось задействовать все рычаги.
        TihonAlt
        TihonAlt
        02 июня 2017 в 23:32
        Вася, не обижай собачек- лучших друзей человеков!:)
        Самовлюблённый Конь
        Самовлюблённый Конь
        02 июня 2017 в 23:32
        ИМХО. манчини как тренер - слаб. зенит с ним ничего не добьётся (максимум - никому не нужный кубок). на 3+2 контракт - глупость несусветная(слишком большую неустойку придётся выплачивать)...
        но вот уткины слова (особенно про то, что вместе где-то ходили) - просто омерзительны, как и сама утка...
        iri13
        iri13 ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
        02 июня 2017 в 23:32
        Боже меня сохрани, вас поучать)..хотя один "навроде" совет себе позволю..
        "Внутрь надо давать касторку. А снаружи мазать не медом, а йодом!" (с)
        На сем-удачи...
        TihonAlt
        TihonAlt ответ iri13 (раскрыть)
        02 июня 2017 в 23:30
        Манчини вроде раньше пятницы начал:)
        iri13
        iri13 ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
        02 июня 2017 в 23:24
        ..привет, привет)))
        iri13
        iri13 ответ Мяучело (комментарий удален) (раскрыть)
        02 июня 2017 в 23:17
        Вы, батенька, видать, знаток..боярышника и всех сопутствующих ..
        gorets004
        gorets004
        02 июня 2017 в 23:11
        В точку.Такой там и нужен им ,медийное громкое имя.
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        02 июня 2017 в 23:07
        У Васи словарный понос открылся
        iri13
        iri13
        02 июня 2017 в 23:06
        У некоторых пятница во всей красе,.............
        Гость
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