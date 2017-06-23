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Самедов прочитал стихотворение Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…»
Сегодня, 11:59 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прочитал стихотворение Эдуарда Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…» в рамках проекта «Лирика футбола».
В рамках данного проекта футболисты клубов РФПЛ зачитывают на камеру свои любимые стихи.
Ранее защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Сергея Есенина «Береза».
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Гы-гы
Гы-гы
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рофлить, гл. (интернет, социальные сети)
значение (1):
хохотать, веселиться, кататься под столом от смеха.
значение (2):
Уточнение: Тролировать, прикалываться.
Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий (стихотворение Сергея Есенина "Береза"), полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров (стихотворение Александра Пушкина "Поэт"), капитан московского "Спартака" Денис Глушаков (стихотворение Владимира Маяковского "Послушайте!"), лучший молодой игрок чемпионата России сезона-2016/17 нападающий ЦСКА Федор Чалов (стихотворение Ивана Бунина "Детство") и лучший бомбардир чемпионата России-2016/17 Федор Смолов (стихотворение Анны Ахматовой "Уединение").
Тебе тоже 40+ лет, как и всем болельщикам спартака?)
Когда мне встречается в людях дурное
Я сразу с Борисом в парилку иду
А после парилки, в махровом халате
Люблю съесть арбуза, а также хурмы !
Гыгы.
Я же по доброму рофлю))