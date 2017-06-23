Самедов прочитал стихотворение Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прочитал стихотворение Эдуарда Асадова «Когда мне встречается в людях дурное…» в рамках проекта «Лирика футбола».

В рамках данного проекта футболисты клубов РФПЛ зачитывают на камеру свои любимые стихи.

Ранее защитник ЦСКА Алексей Березуцкий прочитал стихотворение Сергея Есенина «Береза».