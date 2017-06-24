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Заболотный пожелал удачи Слуцкому в Англии
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Тосно, Халл Сити, Заболотный Антон, Слуцкий Леонид
Сегодня, 17:11 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, выступавший за молодежную команду ЦСКА, заявил, что следит за развитием карьеры бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, что Слуцкий в начане июня возглавил «Халл Сити».
«Да, слежу за его карьерой и желаю ему успехов в новом клубе», - сказал Заболотный.
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