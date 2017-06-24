Заболотный пожелал удачи Слуцкому в Англии

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный, выступавший за молодежную команду ЦСКА, заявил, что следит за развитием карьеры бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, что Слуцкий в начане июня возглавил «Халл Сити».

«Да, слежу за его карьерой и желаю ему успехов в новом клубе», - сказал Заболотный.