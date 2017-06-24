Булыкин: «Если сборная России выйдет с оборонительным составом, Мексика нас дожмет»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что в грядущем противостоянии со сборной Мексики на Кубке Конфедераций российскую команду устроит только победа:

«Предстоящий матч для российских футболистов будет очень тяжелым. Понятно, что у мексиканцев очень сильная команда, которая на протяжении последних лет проиграла лишь несколько раз. Перед нашими ребятами стоит архисложная задача, но мы будем болеть за них и верить в их победу.

Я всегда выступаю за атакующий футбол. Мне кажется, что если мы выйдем с оборонительным составом, то нас рано или поздно дожмут. Нужно с первых минут играть с прицелом на атаку и действовать с полной самоотдачей, потому что нам необходима только победа.

Если мы не сможем выйти из группы, то все будут говорить, что Кубок Конфедераций является репетицией перед чемпионатом мира и мы проведем работу над ошибками. Но это стандартные отговорки. Это первые официальные игры для нашей обновленной командой, и пока никаких критических замечаний нет. Будем надеяться и болеть за сборную России».

Матч Мексики и России обслужат судьи из Саудовской Аравии.