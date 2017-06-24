Нобоа: «„Зенит“ — это высочайший уровень. Здесь все самое лучшее!»

Новобранец «Зенита» Кристиан Нобоа продолжает восхищаться своим новым клубом:

«Это топ! „Зенит“ — моя четвертая команда в России, но для меня здесь все самое лучшее! Объяснить это невозможно. Просто лучшее! Сразу видно, что „Зенит“ — это высочайший уровень. Во всем: база, стадион, тренер. Все номер один! Видно, что клуб постоянно хочет выигрывать. Перед нами стоят максимальные задачи в чемпионате России, Кубке страны и Лиге Европы — мне это очень нравится!

Мой контракт с „Зенитом“ заключен на три года. Я буду выкладываться по максимуму и постараюсь играть еще лучше, чем в „Ростове“. Но сколько мне отмерено судьбой, сказать не могу. Буду много работать на тренировках, и стараться показывать самый лучший футбол.

Россияне — очень приветливые, доброжелательные люди! Болельщики прекрасно разбираются в футболе и с интересом наблюдают за игрой. Правда, делают это спокойно, без фанатизма. Наверно, это связано с тем, что футбол только развивается в вашей стране. В Эквадоре все по-другому. Там футбол — настоящая религия! Футбол — это Бог! И люди относятся к игре совсем иначе, чем здесь. Мне кажется, пока в России Бог — это хоккей, так? (Смеется) Но я вижу, что русские люди тоже начинают по-настоящему любить футбол. И это радует!».