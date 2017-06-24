Рейтинг@Mail.ru

Нобоа: «„Зенит“ — это высочайший уровень. Здесь все самое лучшее!»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Нобоа Кристиан
Сегодня, 16:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник

Новобранец «Зенита» Кристиан Нобоа продолжает восхищаться своим новым клубом:

«Это топ! „Зенит“ — моя четвертая команда в России, но для меня здесь все самое лучшее! Объяснить это невозможно. Просто лучшее! Сразу видно, что „Зенит“ — это высочайший уровень. Во всем: база, стадион, тренер. Все номер один! Видно, что клуб постоянно хочет выигрывать. Перед нами стоят максимальные задачи в чемпионате России, Кубке страны и Лиге Европы — мне это очень нравится!

Мой контракт с „Зенитом“ заключен на три года. Я буду выкладываться по максимуму и постараюсь играть еще лучше, чем в „Ростове“. Но сколько мне отмерено судьбой, сказать не могу. Буду много работать на тренировках, и стараться показывать самый лучший футбол.

Россияне — очень приветливые, доброжелательные люди! Болельщики прекрасно разбираются в футболе и с интересом наблюдают за игрой. Правда, делают это спокойно, без фанатизма. Наверно, это связано с тем, что футбол только развивается в вашей стране. В Эквадоре все по-другому. Там футбол — настоящая религия! Футбол — это Бог! И люди относятся к игре совсем иначе, чем здесь. Мне кажется, пока в России Бог — это хоккей, так? (Смеется) Но я вижу, что русские люди тоже начинают по-настоящему любить футбол. И это радует!».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:24
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:46
ответ пользователю Sanches65 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:13
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:07
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:52
ответ пользователю andreika20133 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
ответ пользователю Sanches65 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:32
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:28
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:18, редактировал Сегодня 17:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:00
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 16:58
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 16:58, редактировал Сегодня 16:59
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
23:02 Манчини: «Кришито идеально подходит на роль капитана „Зенита“» 5
21:55 Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие» 104
21:35 Мутко: «Не нужно обижать эту команду - парни хотели победить, старались, бились» 61
21:17 Акинфеев: «Сейчас меня опять будут полоскать? Полоскайте, пожалуйста» 184
20:26 Самедов: «Чего-то опять не хватило. Мы заслуживали большего» 29
20:19 Лебедев: «Акинфеев и Жирков испортили нам всю малину» 79
20:13 Черчесов: «Надо чуть успокоиться и всё проанализировать» 136
19:40 Видео Нигматуллин: «Вратарь класса Акинфеева не должен позволять себе такие ошибки» 49
17:35 Карпин о своих словах про Черчесова: «Ничьё понимание игры я под сомнение не ставил» 11
17:11 Заболотный пожелал удачи Слуцкому в Англии 4
все материалы по этой теме
Турниры