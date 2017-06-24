Мутко: «Другой сборной в стране нет. Инопланетяне не прилетят»

Президент РФС Виталий Мутко считает, что перед встречей с Мексикой на Кубке Конфедераций сборная России должна почувствовать поддержку фанатов:

«Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.

Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает, где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика. Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом».