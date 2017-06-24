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Мутко: «Другой сборной в стране нет. Инопланетяне не прилетят»

Матч: МексикаМексика-:-РоссияРоссия
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Мутко Виталий
Сегодня, 14:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко считает, что перед встречей с Мексикой на Кубке Конфедераций сборная России должна почувствовать поддержку фанатов:

«Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.

Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает, где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика. Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом».

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