30
Мутко: «Другой сборной в стране нет. Инопланетяне не прилетят»
Сегодня, 14:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Президент РФС Виталий Мутко считает, что перед встречей с Мексикой на Кубке Конфедераций сборная России должна почувствовать поддержку фанатов:
«Надо вокруг сборной создать фон поддержки. Игроки все читают, все видят. Одно дело, когда критикует Кержаков, который сам забил больше ста голов, а есть критики, которые провели карьеру в пабах.
Мы все мониторим, но есть люди, которые ищут только негатив. Заходит на стадион и снимает, где лифт не закрывается, где двери. Это огромный проект, нужна объективная аналитика. Другой сборной у нас нет. Инопланетяне не прилетят. Это молодая команда, футболисты могут ошибаться. Путь выбран. Эту команду надо поддерживать, и она вернет нам все результатом».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через
Чемпионат
Мы тогда в Вас все окончательно поверим и все будем безумно благодарны!
Ответить Пожаловаться
Как всегда: "Власть и деньги".
----------------------------
Есть и футболисты, которым лучше провести карьеру в пабах, чем на футбольном поле.