«Скендербеу» лишён чемпионского титула за сезон-2015/16

Федерация футбола Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула за сезон-2015/16.

Причиной для этого послужило признание клуба виновным в «оказании влияния на результаты вопреки этике спорта».

Пока не сообщается, означает ли это, что чемпионом будет признан «Партизани», который в той кампании финишировал вторым.

Также клуб из Корчи оштрафован на сумму порядка 17 тысяч долларов.

Напомним, что прошлым летом УЕФА на один сезон отстранил албанский «Скендербеу» от участия в еврокубках.