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«Скендербеу» лишён чемпионского титула за сезон-2015/16
Вчера, 23:16 | Источник: Tsn.ca | Редакция: Антон Белюсь
Федерация футбола Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула за сезон-2015/16.
Причиной для этого послужило признание клуба виновным в «оказании влияния на результаты вопреки этике спорта».
Пока не сообщается, означает ли это, что чемпионом будет признан «Партизани», который в той кампании финишировал вторым.
Также клуб из Корчи оштрафован на сумму порядка 17 тысяч долларов.
Напомним, что прошлым летом УЕФА на один сезон отстранил албанский «Скендербеу» от участия в еврокубках.
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И я то понял что сказал, теперь осталось тебе обмозговать, да прийти к верному умозаключению. И не "миллионерами", а миллиардерами.
Исторически команда уровня Эвертона. Радуйся что Аркадьевич не Фулхем купил))
спартак чемпиньон!