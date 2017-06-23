Рейтинг@Mail.ru

«Скендербеу» лишён чемпионского титула за сезон-2015/16

Соккер.Ру // Албания. Суперлига 2015/2016, Заграница: события, Скендербеу
Вчера, 23:16 | Источник: Tsn.ca | Редакция: Антон Белюсь

Федерация футбола Албании лишила «Скендербеу» чемпионского титула за сезон-2015/16.

Причиной для этого послужило признание клуба виновным в «оказании влияния на результаты вопреки этике спорта».

Пока не сообщается, означает ли это, что чемпионом будет признан «Партизани», который в той кампании финишировал вторым.

Также клуб из Корчи оштрафован на сумму порядка 17 тысяч долларов.

Напомним, что прошлым летом УЕФА на один сезон отстранил албанский «Скендербеу» от участия в еврокубках.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 04:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:15
ответ пользователю _HAZARD10_ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:57
ответ пользователю Klose_Miro (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:30
ответ пользователю mikhuil (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:26
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:03
ответ пользователю mikhuil (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:47
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:33
ответ пользователю ROMA DROGBA (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 00:32
ответ пользователю DXTK (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:58
ответ пользователю Michele_Alboreto (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 23:58
Показать
Немного троллинга
  0
DXTK [NITRO]
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:46
ответ пользователю Филателист (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:43
ответ пользователю Филателист (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:36
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:34
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:33
ответ пользователю Филателист (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:33
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 23:33
Показать
Немного троллинга
  2
Вчера 23:31
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:29
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 23:29
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Вчера 23:29
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:28
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:26
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:25
Показать
Немного троллинга
  6
Вчера 23:23
ответ пользователю Dominators (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:23
Показать
Немного троллинга
  8
Вчера 23:22
Показать
Немного троллинга
  8
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:40 Видео Португалия обыгрывает Македонию, но не выходит в полуфинал молодёжного Евро 3
23:36 Видео Испания одолела Сербию и вышла в полуфинал молодёжного Евро 6
21:08 В Германии установлен рекорд посещаемости матчей первой и второй Бундеслиг 15
16:06 МЮ переманил главного скаута «Ювентуса» 19
15:47 Франкфуртский «Айнтрахт» подписал Нельсона Манделу 11
14:21 Фото Роналду назвал новую прическу Хамеса Родригеса «уродливой» 52
12:32 Слухи Девушка Роналду находится на пятом месяце беременности 67
11:31 Прокуратура Испании заменит тюремный срок Месси штрафом 48
09:01 Фото Верратти сфотографировали с сигаретой в руке 39
05:41 Сборная Китая U-20 в сезоне-2017/18 будет играть в Региональной лиге Германии 17
все материалы по этой теме
Турниры