Испания одолела Сербию и вышла в полуфинал молодёжного Евро
Сборная Испании (до 21 года) с минимальным счетом обыграла команду Сербии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы и обеспечила себе участие в полуфинале первенства.
Быдгощ, стадион «Крыховяк»
Сербия (до 21) – Испания (до 21) - 0:1 (0:1)
Гол: Д. Суарес 38
Сербия (до 21): Манойлович, Филипович, Йованович, Антонов, Лукич (Плавшич 87), Максимович, Гачинович, Велькович, Живкович, Радонич (Ристич 71), Джурджевич.
Главный тренер: Ненад Лалатович.
Испания (до 21): Лопес, Одриосола, Д. Гонсалес, Гайя, Д. Суарес, Мерино, Уильямс, Солер, Ойарсабаль, Р. Эрнандес, Майораль.
Главный тренер: Альберт Селадес.
Предупреждения: Джурджевич 21, Йованович 40.
Удаление: Джурджевич 40 (вторая желтая).
Судья: Гедиминас Мажейка.
В параллельном матче победы португальцев над сборной Македонии оказалось недостаточно для выхода в полуфинал турнира.
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