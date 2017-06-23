Испания одолела Сербию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Сборная Испании (до 21 года) с минимальным счетом обыграла команду Сербии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы и обеспечила себе участие в полуфинале первенства.

Быдгощ, стадион «Крыховяк»

Сербия (до 21) – Испания (до 21) - 0:1 (0:1)

Гол: Д. Суарес 38

Сербия (до 21): Манойлович, Филипович, Йованович, Антонов, Лукич (Плавшич 87), Максимович, Гачинович, Велькович, Живкович, Радонич (Ристич 71), Джурджевич.

Главный тренер: Ненад Лалатович.

Испания (до 21): Лопес, Одриосола, Д. Гонсалес, Гайя, Д. Суарес, Мерино, Уильямс, Солер, Ойарсабаль, Р. Эрнандес, Майораль.

Главный тренер: Альберт Селадес.

Предупреждения: Джурджевич 21, Йованович 40.

Удаление : Джурджевич 40 (вторая желтая).

Судья: Гедиминас Мажейка.

В параллельном матче победы португальцев над сборной Македонии оказалось недостаточно для выхода в полуфинал турнира.