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Испания одолела Сербию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Матч: Сербия (до 21)Сербия (до 21)0 : 1Испания (до 21)Испания (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события
Вчера, 23:36 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Сборная Испании (до 21 года) с минимальным счетом обыграла команду Сербии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы и обеспечила себе участие в полуфинале первенства.

Быдгощ, стадион «Крыховяк»

Сербия (до 21) – Испания (до 21) - 0:1 (0:1)
Гол: Д. Суарес 38

Сербия (до 21): Манойлович, Филипович, Йованович, Антонов, Лукич (Плавшич 87), Максимович, Гачинович, Велькович, Живкович, Радонич (Ристич 71), Джурджевич.
Главный тренер: Ненад Лалатович.

Испания (до 21): Лопес, Одриосола, Д. Гонсалес, Гайя, Д. Суарес, Мерино, Уильямс, Солер, Ойарсабаль, Р. Эрнандес, Майораль.
Главный тренер: Альберт Селадес.

Предупреждения: Джурджевич 21, Йованович 40.
УдалениеДжурджевич 40 (вторая желтая).

Судья: Гедиминас Мажейка.

В параллельном матче победы португальцев над сборной Македонии оказалось недостаточно для выхода в полуфинал турнира.

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