«Барселона» поздравила Месси с 30-летием

Сегодня форварду и ключевому игроку «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет. Каталонский клуб поздравил игрока с днем рождения:

«С днем рождения, Лео! Сегодня ему исполнилось 30 лет».

Напомним, что аргентинский футболист провел свой первый официальный матч за испанский клуб в 2004 году.