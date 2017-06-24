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«Барселона» поздравила Месси с 30-летием
Сегодня, 10:28 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник
Сегодня форварду и ключевому игроку «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет. Каталонский клуб поздравил игрока с днем рождения:
«С днем рождения, Лео! Сегодня ему исполнилось 30 лет».
Напомним, что аргентинский футболист провел свой первый официальный матч за испанский клуб в 2004 году.
#L30MESSI 👑
🎂 Happy birthday, Leo! He turns 30 today 🎁 pic.twitter.com/M1dlIANedk
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2017 г.
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Немного печально осознавать, что один из величайших игроков в истории футбола потихоньку приближается к концу карьеры.
Удачи Лео, ещё много чего можно достичь!
И, безусловно, футбольного долголетия. Радуй нас своей игрой как можно дольше.
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И ждет тебя всегда во всем успех !
Пускай же каждый в этот день узнает,
Что ты как Футболист шикарней всех !
Тебе желаем в этот День Рождения,
Чтоб все мечты заветные сбылись !
Ну и, конечно же, спортивных достижений,
Чтобы футбольная карьера шла лишь ввысь !
Уверен, что через 386 дней исполнится твоя заветная мечта и вместе со сборной Аргентины ты станешь Чемпионом мира !