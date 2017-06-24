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«Барселона» поздравила Месси с 30-летием

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 10:28 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Роман Мельник

Сегодня форварду и ключевому игроку «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет. Каталонский клуб поздравил игрока с днем рождения:

«С днем рождения, Лео! Сегодня ему исполнилось 30 лет»

Напомним, что аргентинский футболист провел свой первый официальный матч за испанский клуб в 2004 году.

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