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Португалия обыгрывает Македонию, но не выходит в полуфинал молодёжного Евро

Матч: Македония (до 21)Македония (до 21)2 : 4Португалия (до 21)Португалия (до 21)
Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: события
Вчера, 23:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

Сборная Португалии (до 21 года) удержала победу над сверстниками из Македонии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы, но покидает турнир из-за худшней разницы мячей в сранении со словаками.

Гдыня, стадион «Мейски»

Македония (до 21) – Португалия (до 21) - 2:4 (1:2)
Голы: Бардхи 40, Маркоски 80 - Ие 2, Брума 22, Поденс 57, Брума 90+2.

Македония (до 21): Шишковски, Зайков, Мурати, Попзлатанов, Бейтулаи, Бабунски (Маркоски 74), Бардхи, Джорджев, Ангелов (Элмаз 57), Радески (Муслиу 28), Николов.
Главный тренер: Благоя Милевски.

Португалия (до 21): Варела, Ие, Ребошу (Родригес 18), Канселу, Фигейреду, Невеш, Санчеш (Орта 55), Брума, Медейруш, Поденс (Жота 69), Пасьенса.
Главный тренер: Руи Жорже.

Предупреждения: Бабунски 49, Муслиу 63, Пасьенса 86, Шишковски 89.
Удаление: Жота 90.

Судья: Иван Крузляк.

В параллельном матче испанцы обыграли сербов и выиграли группу.

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