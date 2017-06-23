Португалия обыгрывает Македонию, но не выходит в полуфинал молодёжного Евро

Сборная Португалии (до 21 года) удержала победу над сверстниками из Македонии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы, но покидает турнир из-за худшней разницы мячей в сранении со словаками.

Гдыня, стадион «Мейски»

Македония (до 21) – Португалия (до 21) - 2:4 (1:2)

Голы: Бардхи 40, Маркоски 80 - Ие 2, Брума 22, Поденс 57, Брума 90+2.

Македония (до 21): Шишковски, Зайков, Мурати, Попзлатанов, Бейтулаи, Бабунски (Маркоски 74), Бардхи, Джорджев, Ангелов (Элмаз 57), Радески (Муслиу 28), Николов.

Главный тренер: Благоя Милевски.

Португалия (до 21): Варела, Ие, Ребошу (Родригес 18), Канселу, Фигейреду, Невеш, Санчеш (Орта 55), Брума, Медейруш, Поденс (Жота 69), Пасьенса.

Главный тренер: Руи Жорже.

Предупреждения: Бабунски 49, Муслиу 63, Пасьенса 86, Шишковски 89.

Удаление : Жота 90.

Судья: Иван Крузляк.

В параллельном матче испанцы обыграли сербов и выиграли группу.