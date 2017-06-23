Португалия обыгрывает Македонию, но не выходит в полуфинал молодёжного Евро
Сборная Португалии (до 21 года) удержала победу над сверстниками из Македонии в матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата Европы, но покидает турнир из-за худшней разницы мячей в сранении со словаками.
Гдыня, стадион «Мейски»
Македония (до 21) – Португалия (до 21) - 2:4 (1:2)
Голы: Бардхи 40, Маркоски 80 - Ие 2, Брума 22, Поденс 57, Брума 90+2.
Македония (до 21): Шишковски, Зайков, Мурати, Попзлатанов, Бейтулаи, Бабунски (Маркоски 74), Бардхи, Джорджев, Ангелов (Элмаз 57), Радески (Муслиу 28), Николов.
Главный тренер: Благоя Милевски.
Португалия (до 21): Варела, Ие, Ребошу (Родригес 18), Канселу, Фигейреду, Невеш, Санчеш (Орта 55), Брума, Медейруш, Поденс (Жота 69), Пасьенса.
Главный тренер: Руи Жорже.
Предупреждения: Бабунски 49, Муслиу 63, Пасьенса 86, Шишковски 89.
Удаление: Жота 90.
Судья: Иван Крузляк.
В параллельном матче испанцы обыграли сербов и выиграли группу.
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предвкушаю каталонские шуточки, что из букв фамилии этого футболиста можно составить имя друга роналду