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Президент «Лиона»: «Я пока даже не рассматривал предложение „Арсенала“ по Ляказетту»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 22:53 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола отрицает информацию о том, что «Арсенал» очень близок к приобретению нападающего «ткачей» Александра Ляказетта:

«У меня нет намерения побыстрее отпустить Ляказетта, ведь „Атлетико“ все еще хочет подписать его 1 января. Также я прислушаюсь к мнению самого Александра. Я видел Венгера во время матча между сборными Франции и Англии. Однако пока рано говорить о том, что сделка состоится. Для начала нам самим нужно провернуть большую сделку. Мы не можем отпустить игрока такого уровня, не найдя ему замену.

„Арсенал“ предлагает за Ляказетта 50-60 млн? По меньшей мере клуб должен предлагать столько. Все знают, что у нас есть предложение от „Атлетико“ в размере 53 млн евро плюс 12 млн евро в виде бонусов, а это 65 млн евро. Как минимум, такой должна быть цена за игрока, который каждый год забивает 25-30 мячей. Честно говоря, я пока даже не рассматривал предложение „Арсенала“, так как думал, что Александр захочет остаться, раз его переход в „Атлетико“ сорвался».

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