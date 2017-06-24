Президент «Лиона»: «Будущее Жиру зависит от Венгера»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола не скрывает, что французский клуб заинтересован в услугах нападающего «Арсенала» Оливье Жиру, который может стать частью сделки по переходу Александра Ляказетта в лондонский клуб:

«Да, в какой-то момент мы делали запрос по Жиру. Это тот игрок, который нам нравится, который много забивает, который амбициозен в своих планах сыграть на чемпионате мира в России.

Он лично говорил мне, что ему нужно время, что он пока не все решил для себя, что он втайне надеется, стать главным нападающим „Арсенала“ в следующем сезоне. Все зависит от Арсена Венгера. Мы следим за ситуацией. Постараемся быстро подписать нападающего топ-уровня».

Напомним, что Жиру на днях был замечен в аэропорту Лиона.