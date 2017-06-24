Сантуш: «Новая Зеландия заслужила забить нам хотя бы один гол»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подвел итоги матча группового этапа Кубка Конфедераций, в котором его подопечные разгромили команду Новой Зеландии со счетом 4:0:

«Мы знали, что матч получится сложным, ведь мы видели поединок новозеландцев с мексиканцами, видели, какие проблемы они доставили сопернику.

Думаю, мы хорошо сыграли во многих фазах игры, но не во всех. Хотя в целом, это заслуженная победа.

При этом я думаю, что Новая Зеландия должна была нам забить - они заслужили хотя бы один гол. На поле они доказали, что сильны духом и целеустремлены».