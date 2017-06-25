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Бывший игрок «Днепра» Ротань находится в расположении Славии
Сегодня, 09:17 | Источник: ФК "Славия" Прага | Редакция: Роман Мельник
Опытный украинский полузащитник Руслан Ротань почти всю взрослую карьеру посвятил «Днепру», но в результате кризиса в клубе ищет себе новую команду. С 19 июня 35-летний футболист находится в расположении чешской «Славии» и в первом же товарищеском матче отметился забитым мячом. Главный тренер пражского клуба Ярослав Шилгави высоко оценивает возможности Ротаня:
«Руслан — опытный игрок. Его решения на поле всегда имеют смысл. Уже вижу, что это хороший футболист, хотя находится у нас на просмотре меньше недели.
Мы пообщаемся с ним и с руководством, чтобы определиться с дальнейшими планами».
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