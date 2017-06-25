В США рефери отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока

В американском чемпионате MLS произошел весьма любопытный случай. В поединке между «Филадельфией Юнион» и «Вашингтон Ди Си Юнайтед» арбитр Сорин Стойка показал прямую красную карточку хавбеку гостей Лусиано Акосте. Однако за игрока вступился пострадавший полузащитник Харис Медуньянин, на котором был совершен фол.

Футболист подошел к судье с просьбой отменить решение об удалении, ведь его соперник в этом эпизоде не заслужил красной карточки. Арбитр пересмотрел свое решение и отменил наказание.

«Я подошел к рефери. Он считал, что меня ударили. Я сказал: „Нет, он не бил меня, думаю, это был просто толчок“. Так что я не считаю, что там была красная карточка», - сообщил Медуньянин после игры.

Видео эпизода вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.