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В США рефери отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока
Сегодня, 08:34 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Роман Мельник
В американском чемпионате MLS произошел весьма любопытный случай. В поединке между «Филадельфией Юнион» и «Вашингтон Ди Си Юнайтед» арбитр Сорин Стойка показал прямую красную карточку хавбеку гостей Лусиано Акосте. Однако за игрока вступился пострадавший полузащитник Харис Медуньянин, на котором был совершен фол.
Футболист подошел к судье с просьбой отменить решение об удалении, ведь его соперник в этом эпизоде не заслужил красной карточки. Арбитр пересмотрел свое решение и отменил наказание.
«Я подошел к рефери. Он считал, что меня ударили. Я сказал: „Нет, он не бил меня, думаю, это был просто толчок“. Так что я не считаю, что там была красная карточка», - сообщил Медуньянин после игры.
Видео эпизода вы можете посмотреть ЗДЕСЬ.
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