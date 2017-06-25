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Колобков: «Наших игроков подозревают в употреблении допинга? Впервые слышу»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2014, Россия: мнение, Россия
Сегодня, 11:47 | Источник: gazeta.ru | Редакция: Роман Мельник

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что всех игроков сборной России на чемпионате мира-2014 подозревают в употреблении допинга: 

«Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет. Это Daily Mail написал, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету. Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России. Например, „Экспресс-газета“, оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать. Официально я такой новости не получал».

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