Колобков: «Наших игроков подозревают в употреблении допинга? Впервые слышу»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что всех игроков сборной России на чемпионате мира-2014 подозревают в употреблении допинга:

«Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет. Это Daily Mail написал, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету. Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России. Например, „Экспресс-газета“, оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать. Официально я такой новости не получал».