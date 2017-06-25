Мутко: «Допинг? Английские газеты пишут какой-то бред»

Президент РФС Виталий Мутко призвал общественность не верить информации британских СМИ о том, что игроки сборной России употребляют допинг:

«Не обращайте внимания на это, они (британские СМИ) с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят?

Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать.

Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран - Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы они об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул - напишут, понимаете же».