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Мутко: «Допинг? Английские газеты пишут какой-то бред»

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2014, Россия: мнение, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 12:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Президент РФС Виталий Мутко призвал общественность не верить информации британских СМИ о том, что игроки сборной России употребляют допинг:

«Не обращайте внимания на это, они (британские СМИ) с 2010 года пишут о нас негативно. В футболе никогда не было и не будет допинга - нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной. О каких программах они говорят?

Пишут какой-то бред. Английские газеты по утрам читать не надо. Им только бы что-то написать.

Вчера гулял по Казани, общался с болельщиками. Люди приехали семьями со всех уголков России и из других стран - Мексики, Чили. Все очень доброжелательны. Лучше бы они об этом написали, но они же не будут это делать. Если ты построил мост, никто не напишет, если рухнул - напишут, понимаете же».

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