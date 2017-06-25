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Газзаев: «Слова Лебедева? Дилетанты не должны рассуждать о футболе»

Матч: МексикаМексика2 : 1РоссияРоссия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Газзаев Валерий , Жирков Юрий, Акинфеев Игорь
Сегодня, 16:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев встал на защиту Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева, о которых нелицеприятно высказался член исполкома РФС Игорь Лебедев:

«Это глупое заявление – чистой воды популизм! Как вообще смеет дилетант говорить такие вещи?! Особенно про Жиркова – человека, который так много сделал для российского футбола. Юрий выигрывал для России бронзу чемпионата Европы-2008 и Кубок УЕФА в составе ЦСКА, с 2005 года постоянно защищает цвета национальной сборной, выступал за один из лучших клубов мира - „Челси“! Да, в матче с Мексикой Жирков заработал красную карточку, когда в нервной обстановке ошибся в пылу борьбы. Никто не оспаривает факт его ошибки – но это тоже часть игры. Причем как раз по игре Жирков на Кубке Конфедераций был одним из лучших, самых активных в составе нашей национальной команды во всех трех матчах!

Ни у одного профессионала язык не повернется так оскорбить игрока. То же самое, кстати, касается слов того же самого человека про Акинфеева. Да откуда ему вообще знать, что делают в спортивных школах – это известно настоящим специалистам, профессионалам, а не тем, кто специализируется на необдуманных и откровенно популистских заявлениях. Я категорически против такого поведения. Дилетанты не должны рассуждать о футболе».

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