Нигматуллин: «Кокорина и Дзюбу надо держать подальше от сборной»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поведение нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, которые в Instagram оставили неоднозначное послание с намеком на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке Конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной».