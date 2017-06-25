Рейтинг@Mail.ru

Нигматуллин: «Кокорина и Дзюбу надо держать подальше от сборной»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Нигматуллин Руслан, Дзюба Артём, Кокорин Александр
Сегодня, 17:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поведение нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, которые в Instagram оставили неоднозначное послание с намеком на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке Конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:43
ответ пользователю Дед Мазая (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:44
ответ пользователю 50лет за Динамо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:42
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:41
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:35
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:35
ответ пользователю kassten (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:34
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:32, редактировал Сегодня 19:34
ответ пользователю Caniggia (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:32
ответ пользователю ошалевший (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:18
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 19:17, редактировал Сегодня 19:19
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:14
ответ пользователю Miaf (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:59
ответ пользователю Башмакоса (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 18:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:26
ответ пользователю ошалевший (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:57
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:49
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:38 Веденеев: «Думаю, Черчесов больше никогда не вызовет Кокорина и Дзюбу в сборную» 42
18:36 Генич: «Многие запоминают ошибки Акинфеева, но никто не помнит его сумасшедшие сэйвы» 69
16:41 Газзаев: «Слова Лебедева? Дилетанты не должны рассуждать о футболе» 28
16:10 Федун: «Сборная России может спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018» 56
15:34 Ганчаренко — о матче ЦСКА со «Штурмом»: «Получили пищу для размышлений» 21
15:27 Самедов: «У сборной России на Кубке Конфедераций были позитивные моменты» 18
15:21 Мутко — Лебедеву: «„Дать в морду“ Жиркову? Приди и дай» 48
14:54 Валуев — о словах Лебедева: «Если что-то произнес, то нужно отвечать за сказанное» 28
13:57 Носов: «Хотел бы посмотреть, как Лебедев „даст в морду“ Жиркову» 53
13:51 Мутко: «У сборной России больше нет того безразличия, что было раньше» 122
все материалы по этой теме
Турниры