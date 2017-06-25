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Нигматуллин: «Кокорина и Дзюбу надо держать подальше от сборной»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Нигматуллин Руслан, Дзюба Артём, Кокорин Александр
Сегодня, 17:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поведение нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина, которые в Instagram оставили неоднозначное послание с намеком на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке Конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной».
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А эти злорадствуют. И посему Руслан прав, таким не место в сборной потому что они думают обо всем, но не переживают за страну, за честь и достоинство своих коллег, при этом загребая бабло лопатой, только вот непонятно за что.