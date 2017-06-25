Федун: «Сборная России может спокойно бороться за выход в четвертьфинал ЧМ-2018»

Владелец «Спартака» Леонид Федун позитивно оценивает развитие отечественной сборной и не считает, что в поражении сборной России от Мексики на Кубке Конфедераций стоит винить одного лишь голкипера Игоря Акинфеева:

«С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что еще год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.

Считаю, Станислав Черчесов работает хорошо. И, собственно говоря, возрожденная сборная – это именно его заслуга. Помните, еще полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных! Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна. Она сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира. И это станет откровенным успехом.

И последнее, что хотел бы сказать. Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают. Потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли с попасть в ворота и забить гол – это примерно же самое, что и ошибка Игоря».