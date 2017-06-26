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«Краснодар» подписал нового Вандерсона

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Краснодар, Зальцбург, Вандерсон Масиэль
Сегодня, 10:45 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Краснодара» сообщает о том, что «быки» усилились теперь уже экс-нападающим ФК «Ред Булл Зальцбург» Вандерсоном Масиэлем.

22-летний бразилец уже подписал с «горожанами» долгосрочный контракт до 2022 года, а в данный момент проходит медобследование.

Отмечается, что к своим новым одноклубникам Вандерсон присоединится 28 июня в Австрии - именно там команда будет проводить второй подготовительный сбор.

В минувшем сезоне на счету форварда 20 матчей в чемпионате Австрии, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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