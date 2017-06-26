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«Краснодар» подписал нового Вандерсона
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферы, Краснодар, Зальцбург, Вандерсон Масиэль
Сегодня, 10:45 | Источник: ФК "Краснодар" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Краснодара» сообщает о том, что «быки» усилились теперь уже экс-нападающим ФК «Ред Булл Зальцбург» Вандерсоном Масиэлем.
22-летний бразилец уже подписал с «горожанами» долгосрочный контракт до 2022 года, а в данный момент проходит медобследование.
Отмечается, что к своим новым одноклубникам Вандерсон присоединится 28 июня в Австрии - именно там команда будет проводить второй подготовительный сбор.
В минувшем сезоне на счету форварда 20 матчей в чемпионате Австрии, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
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Или войдите через
В 20 матчах БЛ у этого вингера 3 шара и 9 ассистов.
Соккер как обычно...
))
Увидел знакомую фамилию "Всё,этого берём" )))))))
А футбол то в России будет в 2022 году?
А то ведь вдруг Путина переизберут в 2018 году, как жить то будем ?
Важно, чтобы Шалимов нашёл ему позицию, на которой парень мог расти