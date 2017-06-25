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Беляев продлил контракт с «Арсеналом»
Сегодня, 20:46 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев продлил контракт с клубом. Детали нового соглашения не разглашаются. Беляев присоединился к «Арсеналу» в начале 2016 года. В общей сложности на его счету 42 матча и два гола за тульскую команду.
Ранее «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича новым главным тренером клуба.
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