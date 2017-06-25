Защитник «Амкара» Тарасов перешел в питерское «Динамо»

Пресс-служба «Амкара» объявила о том, что клуб покинул 19-летний защитник Николай Тарасов. Юный футболист является воспитанником санкт-петербургского футбола и продолжит карьеру в местном «Динамо», которое одержало победу в зоне «Запад» ПФЛ и вернулось в ФНЛ.

Ранее Тарасов выступал в резервном составе «Амкара».

Напомним, пермский клуб также покинул полузащитник Давид Дзахов.