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Защитник «Амкара» Тарасов перешел в питерское «Динамо»
Сегодня, 14:18 | Источник: ФК "Амкар" | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба «Амкара» объявила о том, что клуб покинул 19-летний защитник Николай Тарасов. Юный футболист является воспитанником санкт-петербургского футбола и продолжит карьеру в местном «Динамо», которое одержало победу в зоне «Запад» ПФЛ и вернулось в ФНЛ.
Ранее Тарасов выступал в резервном составе «Амкара».
Напомним, пермский клуб также покинул полузащитник Давид Дзахов.
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