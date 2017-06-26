Источник: «Марез устал ждать предложения „Барселоны“ и готов перейти в „Арсенал“»

Вингер «Лестер Сити» Рияд Марез, который ранее попросил руководство «лис» отпустить его в другой клуб, по слухам, в тайне надеялся на то, что его подпишет «Барселона».

Однако у каталонского клуба иные предпочтения на трансферном рынке - «сине-гранатовые» пытаются подписать хавбека ПСЖ Марко Верратти и полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что Марез не будет ждать предложения «Барсы» и рассмотрит вариант с переходом в «Арсенал», где алжирцу, по слухам, готовы предложить четырехлетний контракт.