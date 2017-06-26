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Источник: «Марез устал ждать предложения „Барселоны“ и готов перейти в „Арсенал“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Лестер Сити, Арсенал, Марез Рияд
Сегодня, 14:36 | Источник: sport-english.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Лестер Сити» Рияд Марез, который ранее попросил руководство «лис» отпустить его в другой клуб, по слухам, в тайне надеялся на то, что его подпишет «Барселона».

Однако у каталонского клуба иные предпочтения на трансферном рынке - «сине-гранатовые» пытаются подписать хавбека ПСЖ Марко Верратти и полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Сообщается, что Марез не будет ждать предложения «Барсы» и рассмотрит вариант с переходом в «Арсенал», где алжирцу, по слухам, готовы предложить четырехлетний контракт.

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