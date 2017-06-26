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Нобоа: «Манчини, как и Бердыев, – тренер­-победитель»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Ростов, Нобоа Кристиан, Бердыев Курбан , Манчини Роберто
Сегодня, 15:06 | Источник: Ftbl.ru | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, что побудило его покинуть «Ростов»:

«В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в „Ростов“ только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, еще нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда­-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает „Ростов“, я тоже ухожу.

Некоторые болельщики говорят, что я могу хорошо играть только у Бердыева? А в сборной Эквадора я тоже под руководством Бердыева играю? Пусть пишут то, что считают нужным. Я уверен, что все у меня получится в „Зените“. Это суперклуб, а Манчини – суперспециалист. Он, как и Бердыев, – тренер­-победитель».

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