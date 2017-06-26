Нобоа: «Манчини, как и Бердыев, – тренер-победитель»
Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, что побудило его покинуть «Ростов»:
«В июне мой контракт заканчивался, но никто при этом даже не пытался продлить его. А когда стало известно, что Бердыев уходит, для меня вопрос был решен. Все понимают, что я перешел в „Ростов“ только ради тренера. То же самое касается Наваса, Азмуна, еще нескольких ребят. Если бы не Бердыев, я бы вряд ли когда-нибудь согласился на этот трансфер. В этом не было смысла. В клубе заранее знали мою позицию: если Курбан Бердыев покидает „Ростов“, я тоже ухожу.
Некоторые болельщики говорят, что я могу хорошо играть только у Бердыева? А в сборной Эквадора я тоже под руководством Бердыева играю? Пусть пишут то, что считают нужным. Я уверен, что все у меня получится в „Зените“. Это суперклуб, а Манчини – суперспециалист. Он, как и Бердыев, – тренер-победитель».
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Кубок Турции и то уже давным давно-победитель !))
Разговор есть.
Отликнесь.
Но только надо быть реалистами.Бердыев не кому спуска не давал.При нём пахать надо.
А Кристиан уже не молод, Силёнки не те.Ну на год или два его хватить на хороший уровень должнО.А дальше ?
Вот поэтому Зенит и возник.Сильно напрягаться не надо, зато платить будут регулярно.И много.
тренер победитель,
ладу МС не дал с ихними игроками и деньгами,а проекту кабинетному тем более ладу не даст,барона тоже хвалили,и говорили что ЛЕ выиграют! Так же выгонят!
Не один тренер не даст ладу мешку болотному!
Супер клуб, супер тренер начал пороть х,,, какую то,щас начнет петь,что с детства за зенит,мой второй дом,перешел не ради денег,а за титулами(аххахах)
Скоро подтянутся еще новички и сборники.
Битва за место в основе будет жаркой!