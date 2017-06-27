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Раулю - 40!
Сегодня, 08:35 | Источник: thestatesman.com | Фото: Официальный сайт ФК "Реал" | Редакция: Антон Белюсь
Сегодня свой юбилей отмечает один из самых ярких нападающих в истории футбола Рауль Гонсалес Бланко.
Легенда сборной Испании и «Реала», в составе которого он становился трехкратным победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.
Рауль пять раз признавался футболистом года в Испании, а 2001 году становился обладателем «Серебряного мяча».
Помимо «Реала» на клубном уровне также выступал за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».
Напомним, что Рауль в скором времени станет помощником генерального директора «Реала».
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Сейчас он вернулся, что означает значимость его личности для Реала.
Хочу заметить, например, что Барселона вашу "легенду" Хави не торопится возвращать.
Реал Мадрид:
Чемпион Испании (6): 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008
Обладатель Суперкубка Испании (4): 1997, 2001, 2003, 2008
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 1998, 2000, 2002
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2002
Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1998, 2002
Итого: 16 трофеев
Шальке 04:
Обладатель Кубка Германии: 2011
Обладатель Суперкубка Германии: 2011
Итого: 2 трофея
Аль-Садд
Чемпион Катара: 2012/13
Обладатель Кубка Эмира Катара: 2014
Итого: 2 трофея
Нью-Йорк Космос
Чемпион Североамериканской футбольной лиги (NASL): 2015
Итого: 1 трофей
Личные достижения
Лучший молодой игрок чемпионата Испании 1995 года («Don Balon»)
Третий футболист мира 2001 года (по версии FIFA)
Обладатель «Серебряного мяча» второго футболиста Европы 2001 года (по версии журнала «France-Football»)
Лучший футболист года в Испании 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 годов («Don Balon»)
Лучший футболист года в Испании 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 годов («El País»)
Лучший нападающий европейского сезона 1999/00, 2000/01, 2002/03 годов (по версии UEFA)
Входит в состав символической сборной по итогам Чемпионата Европы 2000 года (по версии UEFA)
Обладатель трофея «Легенда» по версии читателей газеты «Marca»
Обладатель «Бронзовой бутсы» среди лучших бомбардиров национальных чемпионатов Европы 1999 года(25 голов — 50 очковхнаграда «ESM»)
Обладатель «Бронзовой бутсы» среди лучших бомбардиров национальных чемпионатов Европы 2001 года (24 гола — 48 очковхнаграда «ESM»)
Обладатель трофея «Пичичи» лучшего бомбардира первенства Ла-Лиги сезона 1998—1999, 2000—2001 годов
Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру мира в международных матчах: 1999[27]
В апреле 2007 года получил звание джентльмена Fair Play за то, что на протяжении двух с половиной лет (начиная с октября 2004) не получил ни одной жёлтой карточки в официальных матчах
Входит в список ФИФА 100
Лучший бомбардир Лиги чемпионов УЕФА (2): 2000, 2001
Рекордсмен по количеству сыгранных матчей в составе «Реал Мадрид» 741 матч
Лучший бомбардир отборочного турнира Евро-2000
Трофей Альфредо Ди Стефано-2008 (приз лучшему игроку чемпионата Испании)
Лауреат премии «АС» «Лучший спортсмен года» 2007 год
Признан лучшим игроком декабря в «Шальке 04»
Входит в состав символической сборной Лиги Чемпионов сезона 2010—2011
Лучший футболист Испании всех времен («Marca»)
Входит в список 50 лучших футболистов Лиги Чемпионов за последние 20 лет
Включён в Зал славы «Шальке 04»[28]
https://youtu.be/lZVuwPKwwTs
Классно играл.
Очень рад, что самый крутой игрок в истории Реала вернулся в структуру клуба, удачи в новых начинаниях! С такими кадрами как Зидан и Рауль у Реала большое будущее!