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Раулю - 40!

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Реал, Шальке-04, Нью-Йорк Космос, Рауль
Сегодня, 08:35 | Источник: thestatesman.com | Фото: Официальный сайт ФК "Реал" | Редакция: Антон Белюсь

Сегодня свой юбилей отмечает один из самых ярких нападающих в истории футбола Рауль Гонсалес Бланко.

Легенда сборной Испании и «Реала», в составе которого он становился трехкратным победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.

Рауль пять раз признавался футболистом года в Испании, а 2001 году становился обладателем «Серебряного мяча».

Помимо «Реала» на клубном уровне также выступал за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

Напомним, что Рауль в скором времени станет помощником генерального директора «Реала».

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