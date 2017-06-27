Раулю - 40!

Сегодня свой юбилей отмечает один из самых ярких нападающих в истории футбола Рауль Гонсалес Бланко.

Легенда сборной Испании и «Реала», в составе которого он становился трехкратным победителем Лиги чемпионов и шестикратным чемпионом Испании.

Рауль пять раз признавался футболистом года в Испании, а 2001 году становился обладателем «Серебряного мяча».

Помимо «Реала» на клубном уровне также выступал за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».

Напомним, что Рауль в скором времени станет помощником генерального директора «Реала».